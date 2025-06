Al via l'estate dei cantieri: riasfaltatura a Torino sud, senso unico su strada Castello di Mirafiori e delle Cacce

Inizia la calda estate dei cantieri di Torino. Complice la chiusura delle scuole e le prime vacanze, nelle prossime settimane partiranno i lavori di riasfaltatura nella zona sud.

In particolare, presumibilmente dal 16 giugno, avranno inizio gli interventi finanziati con fondi Pnrr in strada Castello di Mirafiori e a seguire in strada delle Cacce. A fare il punto il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 2 Alessandro Nucera.

Cambia la viabilità in strada Castello di Mirafiori

In Strada Castello di Mirafiori, nel tratto tra corso Unione Sovietica e strada delle Cacce, verrà asportato il manto stradale vecchio e successivamente fatta la riasfaltatura. Per mettere l'esecuzione dei lavori sarà istituito il senso unico nell'area di cantiere, in direzione Strada delle Cacce.

Chi arriva da via Artom dovrà svoltare in Strada delle Cacce e utilizzare un percorso alternativo: prevista anche la deviazione dei bus. L' accesso sarà garantito agli aventi titolo e ai mezzi di soccorso. Il cantiere avrà una durata di circa tre settimane.

Strada delle Cacce

A metà luglio sarà la volta della seconda tranche di lavori. Anche in strada della Cacce verrà rimosso il manto stradale usurato e poi si procederà a stendere quello nuovo. Nel tratto tra Strada Castello di Mirafiori e Via Barbera ci sarà il senso unico alternato regolato da movieri o semaforo. Prevista anche qui la modifica al percorso delle linee Gtt: il cantiere durerà due settimane.

In entrambi gli interventi saranno posizionati cartelli di preavviso, di lavori in corso e traffico difficoltoso con percorso alternativo.