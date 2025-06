La scuola per la pace: un fiume di insegnanti, studenti e famiglie in cammino per la Palestina [FOTO E VIDEO]

Grande partecipazione per la manifestazione organizzata dal gruppo "La scuola per la Pace". In migliaia si sono riuniti in piazza Castello da cui è partita la Camminata per Gaza che ha percorso via Po, corso Cairoli, verso il parco del Valentino.



Un'iniziativa nata dai prof del Ferraris

Un’iniziativa pacifica aperta a tutta la comunità scolastica nata a seguito della lettera aperta dei docenti del liceo scientifico G. Ferraris di Torino per, come si legge in una nota, "avviare un percorso di sostegno alla lotta che il popolo palestinese sta conducendo per la libertà e la giustizia, una lotta di sopravvivenza contro il genocidio perpetrato da Israele.”

La prima camminata a sostengo del popolo palestinese organizzata dal gruppo ha visto sfilare per le strade del centro insegnanti, studenti e famiglie.

“È importante dimostrare di essere attenti e sensibili verso gli altri che stanno male e scardinare il sistema di informazione che non comunica le cose più trucide. Non è una questione politica, ma umana e diritti” commenta Stefania Caputo, insegnante dell'IC Tommaseo.

“Quello che si auspica è che questa camminata possa toccare qualche corda a livello di Governo. Perché fa male sentire di queste situazioni di innocenti che continuano a essere al centro di violenza senza un effettivo senso. Che arrivi la nostra voce in alto. Qualcuno che si opponga a questi morti inutili” aggiunge Samuel Abram insegnante all’IC Tommaseo.