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Cronaca | 06 giugno 2026, 18:56

Donna trovata morta in casa ad Aurora, indagini in corso

La scoperta in un appartamento di via Pedrotti dopo oltre 24 ore senza notizie

Donna trovata morta in casa ad Aurora, indagini in corso

Tragedia nel quartiere Aurora nel pomeriggio di oggi, sabato 6 giugno. Una giovane donna è stata trovata senza vita all'interno del suo appartamento in via Pedrotti, al termine di un intervento che ha mobilitato vigili del fuoco, personale sanitario del 118 e carabinieri della stazione Barriera Milano.

L'allarme sarebbe scattato dopo circa 24 ore di totale assenza di contatti. Preoccupati dal suo silenzio, alcune persone vicine a lei hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che una volta raggiunto lo stabile sono riuscite ad accedere all'abitazione.

All'interno dell'appartamento i soccorritori hanno rinvenuto la giovane già priva di vita. Sul posto è intervenuto anche il medico legale, incaricato dei primi accertamenti necessari a chiarire le cause del decesso. Le indagini sono attualmente in corso.

Redazione

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