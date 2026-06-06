Gli rubano l’auto mentre lavora in Pronto soccorso a Pinerolo

Ha passato la notte a lavorare in Pronto soccorso a Pinerolo, quando si è recato al parcheggio della sala gessi dell’Ospedale Agnelli non ha più trovato la sua nuova Fiat Panda. È successo nella notte tra mercoledì e giovedì, vittima un infermiere. Non è la prima volta che avvengono furti di auto attorno all’ospedale e in quel parcheggio che annuncia la presenza di telecamere, che in realtà non ci sono. Numerosi episodi si erano registrati lo scorso anno, con il sindacato Nursind che aveva sollevato la problematica e richiesto un incontro urgente al Comune, che non si era poi tenuto. Ieri, di fronte a questo ennesimo furto, ha rilanciato al richiesta. E stavolta l’incontro dovrebbe esserci davvero: “Siamo disposti a confrontarci con loro e coinvolgere il comandante della Polizia locale per valutare cosa si può fare” commenta l’assessora comunale Giulia Proietti.

In passato erano emerse difficoltà di finanziare la posa di nuove telecamere in zona e il fatto che l’area da coprire è molto vasta.