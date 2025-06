Tragedia sfiorata a Chieri: 80enne accoltella un ragazzo

La vittima, portata all'ospedale Maggiore, non è in pericolo di vita

Momenti di terrore nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 giugno, in un noto centro commerciale di Chieri, dove un anziano di circa 80 anni ha accoltellato un ragazzo di 25. I due si conoscevano: la vittima (con diversi precedenti alle spalle) aveva insultato a più riprese l'anziano, che alla fine ha reagito in modo violento.

L'uomo avrebbe tirato fuori un taglierino, colpendo più volte il 25enne: in breve tempo per fortuna sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che dopo aver portato le prime cure al giovane lo hanno portato all'ospedale Maggiore di Chieri: le sue condizioni sono serie, ma pare non essere in pericolo di vita.

Sull'accaduto indagano i carabinieri

L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri, che stanno investigando per capire cosa abbia scatenato la rabbia dell'uomo, che rischia di essere accusato di tentato omicidio.