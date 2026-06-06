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Cronaca | 06 giugno 2026, 09:42

Schianto tra tre auto sulla strada di Sant'Antonio di Ranverso: feriti e traffico rallentato

L'incidente ha coinvolto una Suzuki Swift, una Citroën Saxo e un'Audi A4

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Attimi di paura nel pomeriggio di giovedì 4 giugno lungo la strada di Sant'Antonio di Ranverso, nel tratto che collega Rosta a Buttigliera Alta, dove un incidente stradale ha coinvolto tre vetture causando il ferimento di alcune persone e pesanti disagi alla circolazione.

Coinvolte tre vetture

Nell'incidente sono rimaste coinvolte una Suzuki Swift rossa, una Citroën Saxo grigia e un'Audi A4 silver. Le conseguenze dell'urto sono state particolarmente evidenti sui primi due veicoli. La Suzuki ha riportato gravi danni nella parte anteriore sinistra: l'impatto è stato così violento da strappare la ruota anteriore sinistra, finita sull'asfalto a diversi metri di distanza dal veicolo.

Danni consistenti anche per la Citroën Saxo, che presentava il frontale fortemente compromesso a seguito della collisione. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, il sinistro potrebbe essere stato provocato da un impatto frontale o frontale-laterale tra i mezzi coinvolti. Saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a stabilire eventuali responsabilità e l'esatta sequenza degli eventi.

Mobilitati i soccorsi

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 con ambulanza e i carabinieri della Compagnia competente per territorio.

Redazione

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