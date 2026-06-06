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Basket Torino, avanti con la Serie A2: “Iscrizione regolare al campionato”

Il club fa chiarezza sulle voci circolate: nessuna trattativa per spostare la squadra fuori città

Basket Torino comunica che sono attualmente in corso interlocuzioni e iniziative finalizzate a garantire la regolare continuità sportiva. La Società precisa inoltre che, ad oggi, non è mai stata avviata né intrapresa alcuna trattativa finalizzata al trasferimento dell’attività sportiva in altre città. Qualsiasi notizia diffusa a mezzo stampa o sui social media in tal senso è priva di alcun fondamento. Basket Torino comunica infine di aver avviato regolarmente le procedure per l’iscrizione della squadra al campionato di Serie A2, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste. La Società fornirà eventuali aggiornamenti di rilievo attraverso i propri canali ufficiali.

Comunicato stampa

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