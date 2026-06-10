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Cronaca | 10 giugno 2026, 17:13

Incidenti prima del derby, trasferte vietate fino al 3 novembre per i tifosi di Juve e Toro

La decisione del Viminale riguarda le prime dieci giornate del prossimo campionato

Una immagine di quanto avvenuto prima dell'ultimo derby

Una immagine di quanto avvenuto prima dell'ultimo derby

Stop alle trasferte per i tifosi del Toro e della Juve. Dopo gli incidenti avvenuti nel corso del derby del 24 maggio scorso, il Viminale ha disposto il divieto di andare in trasferta fino al 3 novembre. La misura incide sulle prime dieci giornate della stagione 2026/2027 del campionato di calcio.

Gli incidenti scoppiati perima del derby

L'episodio risale al 24 maggio quando la partita è iniziata con un notevole ritardo rispetto alle altre in programma alle 20.45 a causa di disordini fuori dallo stadio

Il prepartita è stato caratterizzato da violenti scontri tra le due tifoserie avvenuti nel pomeriggio, con un tifoso di 36 anni, Marco Leonardo Basoccu, che ha riportato un trauma cranico ed è stato ricoverato in ospedale in codice rosso. Tifoso che, nella giornata di ieri, ha lasciato finalmente le Molinette ed è tornato a casa.

m.d.m.

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