Incidenti prima del derby, trasferte vietate fino al 3 novembre per i tifosi di Juve e Toro

Stop alle trasferte per i tifosi del Toro e della Juve. Dopo gli incidenti avvenuti nel corso del derby del 24 maggio scorso, il Viminale ha disposto il divieto di andare in trasferta fino al 3 novembre. La misura incide sulle prime dieci giornate della stagione 2026/2027 del campionato di calcio.

Gli incidenti scoppiati perima del derby

L'episodio risale al 24 maggio quando la partita è iniziata con un notevole ritardo rispetto alle altre in programma alle 20.45 a causa di disordini fuori dallo stadio.

Il prepartita è stato caratterizzato da violenti scontri tra le due tifoserie avvenuti nel pomeriggio, con un tifoso di 36 anni, Marco Leonardo Basoccu, che ha riportato un trauma cranico ed è stato ricoverato in ospedale in codice rosso. Tifoso che, nella giornata di ieri, ha lasciato finalmente le Molinette ed è tornato a casa.