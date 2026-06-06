Giochi, principesse e supereroi: festa al Regina Margherita per i bambini ricoverati

Per qualche ora le corsie e la piazza davanti all'ospedale Infantile Regina Margherita si sono trasformate in un grande spazio dedicato al divertimento, alla fantasia e alla condivisione. Questa mattina, dalle 10 alle 13, è andata in scena una delle iniziative più originali e coinvolgenti dedicate ai bambini ricoverati, con protagoniste le associazioni di volontariato che ogni giorno operano all'interno della struttura sanitaria torinese.

Un evento che punta a ricordare come il gioco non sia soltanto svago, ma anche uno strumento prezioso per affrontare il percorso di cura e alleggerire il peso della degenza.

Quattordici associazioni, una sola squadra

A coordinare la manifestazione la Fondazione Forma, che per l'occasione ha riunito quattordici realtà del volontariato attive all'interno dell'ospedale.

Le associazioni si sono sfidate in una serie di prove ludiche e attività creative, coinvolgendo direttamente anche i bambini ricoverati. Un modo per trasformare una normale mattinata ospedaliera in una festa collettiva all'insegna della partecipazione. L'iniziativa si è trasformata in un simbolo della collaborazione tra le numerose organizzazioni che quotidianamente affiancano il personale sanitario e le famiglie.

Piazza Polonia parco giochi

Per l'occasione Piazza Polonia, davanti all'ingresso dell'ospedale, ha ospitato percorsi e giochi di abilità, tra tiro agli anelli, pesca al lago, palline pazze, prove di equilibrio e attività di squadra.

Parallelamente, all'interno dei reparti, i piccoli pazienti hanno partecipato a giochi adattati agli spazi ospedalieri, grazie all'impegno dei volontari e di una giuria davvero speciale composta da principesse, supereroi, animatori e amici a quattro zampe. Obiettivo permettere a tutti i bambini, indipendentemente dalle condizioni di salute, di vivere un momento di leggerezza e condivisione.

La sfilata delle Regine

Tra le novità dell'edizione 2026 la creazione delle "Regine" delle squadre. Ogni associazione ha realizzato una propria figura simbolica utilizzando materiali messi a disposizione dagli organizzatori. Le creazioni hanno sfilato poi davanti a una giuria che ha assegnato riconoscimenti alla regina più originale, alla corona più creativa e alla migliore presentazione.

Spazio anche ad attività sportive e dimostrative aperte ai partecipanti. Tra queste un campo da padel e le iniziative promosse dal Comitato Regionale della Federazione Italiana Tennis e Padel, che ha portato in piazza maestri federali pronti a far sperimentare ai bambini l'emozione del tennis. Infine merenda e gelato offerti dai partner dell'iniziativa.

"Questo evento permette ai bambini ricoverati di fare quello che dovrebbero poter fare spesso: giocare, e soprattutto giocare insieme", ha sottolineato la presidente della Fondazione Forma, Luciana Accornero.