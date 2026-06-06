Piazza San Carlo palcoscenico mondiale, arriva il Ballo in Bianco di Roberto Bolle

Torino si prepara a trasformarsi nella capitale italiana della danza. Domani, domenica 7 giugno, piazza San Carlo ospiterà per la prima volta il "Ballo in Bianco", l'evento ideato da Roberto Bolle che negli anni è diventato uno degli appuntamenti più iconici e partecipati del panorama coreutico nazionale.

Nel salotto della città convergeranno migliaia di giovani allievi provenienti dalle scuole di danza di tutta Italia per prendere parte alla più grande lezione alla sbarra en plein air del mondo, rigorosamente vestiti di bianco e guidati dallo stesso Étoile piemontese.

L'abbraccio di Torino a Roberto Bolle

Alla vigilia dell'evento, Roberto Bolle è stato ricevuto a Palazzo Civico dal sindaco Stefano Lo Russo in un incontro aperto alla stampa.

Un'occasione per sottolineare il valore culturale dell'iniziativa e il forte legame che unisce il celebre ballerino alla città. Nato e cresciuto nel Monferrato, Bolle ha ricordato il suo lungo rapporto con Torino, iniziato negli anni delle esibizioni al Teatro Regio e consolidato attraverso appuntamenti simbolici come la partecipazione alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali del 2006. "Per me è stato quasi naturale scegliere Torino dopo Milano per ospitare il Ballo in Bianco", ha spiegato l'artista.

Cultura, giovani e promozione della città

L'iniziativa rappresenta anche una vetrina importante per il capoluogo piemontese. "Siamo orgogliosi di ospitare un evento dedicato ai giovani e ai valori positivi dello sport e della cultura", ha dichiarato il sindaco, sottolineando come appuntamenti di questo livello contribuiscano a rafforzare l'immagine di Torino come città della cultura, della bellezza e dei grandi eventi.

Nel corso dell'incontro il primo cittadino ha donato a Roberto Bolle la pin del nuovo city brand "torino:", simbolo della strategia di promozione della città.

Un evento da record

Nato come momento di incontro tra l'Étoile e il grande popolo della danza, il Ballo in Bianco è organizzato dalla Fondazione Roberto Bolle in collaborazione con AssoDanza e negli anni ha registrato numeri sempre più importanti.

L'edizione torinese ha già fatto segnare il tutto esaurito e vedrà la partecipazione di migliaia di ballerini e ballerine provenienti da ogni parte del Paese. L'accesso all'area allestita in piazza San Carlo sarà consentito esclusivamente agli allievi registrati, ai loro accompagnatori e alle famiglie, nel rispetto delle misure di sicurezza predisposte per l'evento.

Torino protagonista anche in televisione

L'appuntamento non si esaurirà nella giornata di domenica. Le immagini del Ballo in Bianco saranno infatti trasmesse su Rai 1 il prossimo 14 giugno, portando Torino nelle case di milioni di telespettatori.

Ad arricchire la messa in onda saranno anche le testimonianze di alcune personalità legate alla città, tra cui l'ex calciatore della Juventus Leonardo Bonucci, la coreografa Susanna Egri, Cristina Chiabotto, Pompea Santoro, Evelina Christillin, Arturo Brachetti, Miriam Baldassari e Beatrice Carbone.