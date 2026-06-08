"Dona un albero": al Parco Le Serre di Grugliasco inaugurazione di tre nuovi alberi

Giovedì 11 giugno, alle 17.30, si terrà l'inaugurazione dei primi alberi piantati grazie all'edizione 2026 del progetto “Dona un albero”, promosso dalla Società Le Serre in collaborazione con il Comune di Grugliasco. L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, è in programma presso l'Aula Verde "Ape Maia", all’interno del Parco Culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31, a Grugliasco.

Durante l’evento si potranno ascoltare le storie di donazione che hanno dato vita alla nuova edizione del progetto e, grazie alle brevi spiegazioni dell’agronoma Laura Tamburelli, conoscere le caratteristiche botaniche dei nuovi alberi: una Magnolia denudata yulan, un Quercus ilex e un Cercidiphyllum japonicum. È inoltre previsto un accompagnamento musicale a cura dell'Associazione Musica Insieme APS.

Nel corso del pomeriggio, all'interno del parco sarà inaugurata anche l'installazione "Trono del Parco", realizzata con pietre di recupero e ferro da Davide De Lise. «L'opera nasce da una riflessione molto semplice: oggi tutti corrono ma sempre meno persone riescono davvero a fermarsi, me compreso. Sedersi su questo trono non significa sentirsi superiori agli altri. Significa concedersi un momento fuori dalla fretta, dal rumore e dalla pressione continua del tempo – sottolinea l'autore –. L’opera è pensata come una scultura interattiva, quindi non è completa finché qualcuno non decide di sedersi. In quel momento la persona diventa simbolicamente ʺreʺ o ʺreginaʺ del

proprio tempo. Il parco rappresenta il luogo ideale per questo gesto: uno spazio accessibile a tutti dove ritrovare calma, presenza e respiro».

Per maggiori informazioni sul progetto “Dona un albero” e adesioni: https://www.leserre.org/gare-bandi/89/dona-un-albero-202