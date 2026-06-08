Le campionesse premiano i campioni delle Abbadiadi

Dei 275 iscritti, si sono presentati in 255, sfidandosi in 10 discipline, in “una giornata di festa, sport, gioia e amicizia”, come la definiscono gli organizzatori. Ieri, domenica 7 giugno, al campo di atletica F.lli Martin di Pinerolo sono andate in scena le sedicesime Abbadiadi, l’ottava edizione del nuovo corso. Alla cerimonia di apertura ha preso parte l’attrice pinerolese Anna Losano. Mentre per premiare i vincitori, oltre all’assessora comunale allo sport Bruna Destefanis e alla dirigente scolastica di Pinerolo II, Anna Lisa Violante, sono intervenute l’ex capitana della Monviso Volley Silvia ‘Box’ Bussoli e Angela Romei, Lucrezia e Allegra Grande, componenti del team di curling, Dare+, capitanato dall’olimpionica Stefania Costantini.

Non è mancato nemmeno il saluto, tramite messaggio vocale, del tennista Andrea Vavassori, reduce dalla vittoria in doppio misto al Roland Garros, che ha promesso di presenziare a una prossima edizione.

I risultati e le foto si potranno consultare a questo link.