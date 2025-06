Piazza Montale cambia volto, parte la fase 2 del progetto Pinqua

Sta entrando nel vivo il cantiere di riqualificazione di piazza Montale, avviato nel luglio 2023 grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e inserito nel Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (Pinqua), promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dopo la bonifica e demolizione del vecchio edificio degli anni ’70, che ospitava l’ufficio postale e versava in condizioni precarie, è partita la fase 2, che porterà alla costruzione di un nuovo fabbricato ad alte prestazioni energetiche, con funzioni pubbliche e sociali.

Un nuovo edificio sostenibile e multifunzione

Il nuovo stabile ospiterà al piano terra l’ufficio postale, già trasferito temporaneamente in piazza Don Pollarolo, mentre al primo piano nascerà un “community hub” con spazi per il coworking, attività culturali e formative. È previsto anche un locale per ristorante o pizzeria, distribuito tra il piano terra e il secondo piano.

Sul tetto sarà realizzato un giardino pensile coperto da una pergola fotovoltaica, pensato come area verde accessibile per i residenti. Un esempio concreto di rigenerazione urbana sostenibile. I lavori, affidati all’impresa Devi Impianti Srl, dovrebbero concludersi entro novembre 2025, con un investimento complessivo di circa 6 milioni di euro, di cui 600mila cofinanziati da Atc. Il progetto è frutto della collaborazione tra la Città di Torino (beneficiaria del finanziamento) e Atc Piemonte Centrale (soggetto attuatore).

Riqualificazione complessiva del quartiere

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia di riqualificazione urbana del quartiere Vallette, sempre all’interno del programma Pinqua Vallette, che prevede investimenti complessivi per oltre 26 milioni di euro. Tra gli interventi già completati o in fase di completamento spiccano il recupero di alloggi popolari attualmente sfitti, la ristrutturazione dell’edificio di viale dei Mughetti 20, la riqualificazione dell’area verde di via delle Verbene, ora dotata di arredi sostenibili e accessibili,, la creazione di tre locali casa/bottega per artisti e artigiani in via delle Primule (consegna prevista ad agosto 2025)

Da parte della Città di Torino, sono inoltre in corso interventi per la riduzione dell’inquinamento acustico in viale dei Mughetti, nuove piste ciclabili e percorsi pedonali in corso Cincinnato, via Pianezza e via delle Primule, valorizzazione dell’ingresso al parco delle Vallette da corso Molise con una nuova area giochi e un percorso fitness. Una trasformazione che punta non solo al decoro urbano e all’efficienza energetica, ma anche a restituire spazi di socialità, servizi e opportunità ai residenti delle Vallette.