Piobesi Torinese, si insedia la Consulta Giovanile: Samuele Lazzeri eletto Presidente

Si è ufficialmente insediato il direttivo della Consulta Giovanile di Piobesi Torinese, il nuovo organismo istituzionale fortemente voluto dall’amministrazione comunale, pensato per dare spazio, voce e protagonismo alle nuove generazioni del territorio.

Il nuovo direttivo sarà guidato da Samuele Lazzeri, eletto Presidente, affiancato da Sofia Trovato nel ruolo di Vicepresidente e da Elisa Gaido come Segretaria. A loro, e a tutte le ragazze e i ragazzi che fanno parte della Consulta, spetterà l’arduo ma senza dubbio stimolante compito di dare avvio ai lavori di questa nuova Consulta Giovanile, che rappresenta uno strumento importante di partecipazione democratica e cittadinanza attiva. Il suo obiettivo è infatti quello di coinvolgere i giovani nella vita della comunità, favorendo il dialogo con il Comune e offrendo uno spazio nel quale proporre idee, costruire progetti e contribuire in modo concreto alla crescita del paese.

Attraverso la Consulta potranno nascere iniziative culturali, sportive e ricreative, momenti di confronto, attività di volontariato e progetti dedicati all’inclusione sociale e alla partecipazione. Si tratta di un luogo nel quale le nuove generazioni non saranno semplicemente ascoltate, ma diventeranno parte attiva della vita pubblica di Piobesi Torinese.

"L’insediamento del direttivo della Consulta Giovanile è un momento importante per la nostra comunità – dichiara l’Amministrazione comunale – perché conferma la volontà di costruire un paese sempre più aperto al contributo dei giovani. Le loro idee, il loro entusiasmo e la loro energia sono risorse preziose per immaginare nuove iniziative e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità".



