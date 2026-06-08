Educazione stradale: a Collegno successo per il progetto "Il Chioschetto del Tamarindo"

Anche quest’anno la scuola dell’infanzia “Il Chioschetto del Tamarindo”, situata in via Torino Druento 43 a Savonera, ha scelto di riproporre, in collaborazione con la Polizia Locale, una significativa esperienza ludico-formativa dedicata all’educazione stradale.

Il progetto, sviluppato con il prezioso contributo delle educatrici della scuola, è stato studiato tenendo conto dell’età dei partecipanti e delle modalità più efficaci per rendere coinvolgente e sicura un’attività da svolgere direttamente sul territorio, attraverso un percorso pedonale nei dintorni dell’istituto.

L’iniziativa si è svolta il 13 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, e ha coinvolto circa 20 bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni, suddivisi in tre gruppi. Ogni gruppo è stato accompagnato dalle educatrici e dagli agenti della Polizia Locale lungo il tragitto dalla scuola fino alla piazzetta di Savonera e ritorno.

Al progetto hanno partecipato, la Commissaria Mazzone Carmela che ha coordinato il progetto, le Agenti Giada Coppola e Debora Sabatino.

Fin dai primi momenti dell’esperienza, i bambini hanno dimostrato entusiasmo, curiosità e grande interesse per tutto ciò che li circondava. Durante il percorso sono stati affrontati in modo pratico e coinvolgente temi fondamentali per la sicurezza stradale: l’utilizzo corretto del marciapiede, l’attraversamento sulle strisce pedonali e l’importanza di tenere sempre la mano di un adulto.

Particolarmente affascinati, i piccoli partecipanti hanno osservato come l’agente, alzando il braccio con la paletta, fermasse i veicoli in prossimità degli attraversamenti pedonali. Grande interesse ha suscitato anche l’utilizzo del fischietto per richiamare l’attenzione dei conducenti più distratti.

Nel corso della passeggiata i bambini hanno posto numerose domande sui segnali stradali, sulle loro forme e colori, sul significato delle strisce pedonali e dei diversi colori degli stalli di sosta. Non sono mancate riflessioni spontanee sul traffico, sui mezzi che circolano sulle strade e sulla velocità con cui spesso si spostano automobili e camion.

Giunti nella piazzetta di Savonera, i bambini hanno trovato una piacevole sorpresa: un’autovettura di servizio della Polizia Locale. La presenza del veicolo ha immediatamente attirato la loro attenzione e stimolato la loro curiosità. I piccoli hanno potuto osservare da vicino alcune delle attrezzature utilizzate dagli agenti durante gli interventi di rilevazione dei sinistri stradali, tra cui segnali mobili di pericolo, gessi per le marcature sull’asfalto e coni per la gestione del traffico.

Il momento più emozionante è stato senza dubbio l’accensione delle luci blu e della sirena. Attraverso questa dimostrazione è stato spiegato ai bambini il significato dei dispositivi di emergenza e il corretto comportamento che gli automobilisti devono adottare quando transitano mezzi di soccorso, come ambulanze, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e Polizia Locale impegnati in interventi urgenti.

Grande successo ha riscosso anche il “gioco del megafono”. Utilizzando l’altoparlante dell’auto di servizio senza farsi vedere, l’agente ha creato un simpatico momento di sorpresa: i bambini, sentendo una voce che conosceva i loro nomi e quello della loro scuola, hanno iniziato a guardarsi intorno stupiti, arrivando a definire il veicolo una vera e propria “macchina magica”. Quando il mistero è stato svelato, tra risate e stupore, è stata colta l’occasione per spiegare la funzione del megafono e il suo utilizzo durante il servizio.

L’attività ha inoltre consentito di sensibilizzare i bambini sull’importanza di conoscere il numero unico di emergenza 112 e di sapere indicare il proprio nome, cognome e indirizzo di casa, informazioni che possono rivelarsi fondamentali in situazioni di emergenza.

A sorprendere positivamente gli operatori è stata la preparazione dei bambini su temi quali l’utilizzo delle cinture di sicurezza, dei seggiolini per il trasporto in auto e i pericoli legati all’uso del cellulare alla guida. Una consapevolezza significativa per bambini così piccoli, frutto dell’attenzione educativa delle famiglie e della scuola.

“L’obiettivo di iniziative come questa è contribuire alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili, promuovendo una cultura della sicurezza e del rispetto delle regole fin dalla prima infanzia” – spiegano il Comandante della Polizia Municipale Galletta e il Sindaco Matteo Cavallone.