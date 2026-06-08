Soggiorni estivi per disabili: a Torino numeri record con oltre 1.400 partecipanti

È partito questa mattina uno dei primi gruppi di persone con disabilità: si tratta di un gruppo di 12 partecipanti che trascorreranno un soggiorno di sei giorni ad Alassio nell’ambito del programma estivo promosso dalla Città di Torino.

A salutare le persone in partenza c'era l’assessore alle Politiche sociali Jacopo Rosatelli, che ha portato il saluto dell’Amministrazione e augurato un’esperienza positiva all’insegna del benessere e della socialità.

"I soggiorni estivi rappresentano un’esperienza fondamentale per le persone con disabilità, perché uniscono dimensione riabilitativa, socialità e benessere - afferma l'assessore Jacopo Rosatelli -. Allo stesso tempo sono un sostegno concreto per le famiglie, che possono contare su un momento di sollievo dai compiti di cura. Anche quest’anno abbiamo voluto rafforzare questo intervento, con un impegno economico crescente in risposta ad una partecipazione sempre più ampia, a conferma dell’attenzione della Città di Torino verso l’inclusione e la qualità della vita di tutte e tutti".

I soggiorni estivi per persone con disabilità sono interventi socio-sanitari cofinanziati dalla Città di Torino, dalle Circoscrizioni e dalla ASL Città di Torino. Si tratta di esperienze con un importante valore riabilitativo e inclusivo per le persone partecipanti, oltre a rappresentare un’occasione di sollievo dai compiti di cura per le famiglie.

Destinatari dell’iniziativa sono le persone con disabilità che frequentano servizi diurni e residenziali accreditati dalla Città, per le quali la spesa è sostenuta dal Dipartimento Servizi Sociali, e le persone seguite a domicilio dai servizi sociali, i cui soggiorni sono invece finanziati dalle Circoscrizioni.

Sulla base delle prenotazioni raccolte finora, sono complessivamente 1.437 le persone coinvolte: 1.261 nell’ambito dei soggiorni dipartimentali e 176 in quelli circoscrizionali. Il preventivo di spesa ammonta a 2.339.879 euro per le attività dipartimentali e a 373.053 euro per quelle circoscrizionali, per un totale di 2.712.932 euro di risorse complessivamente impegnate. Le somme sono calcolate al lordo della contribuzione dei cittadini e saranno dunque inferiori nella spesa effettiva; l'ASL copre il 50% dei costi.

Nel corso dell’attuale mandato amministrativo, i soggiorni hanno registrato una crescita costante sia in termini di partecipazione sia di risorse investite: si è passati da 1.037 partecipanti nel 2022 a 1.237 nel 2025, con un aumento della spesa effettiva da 1.708.000 euro a 2.184.000 euro. Anche per il 2026, pur in presenza di possibili rinunce a ridosso delle partenze, le risorse impegnate risultano già superiori a quelle dello scorso anno, confermando l’attenzione crescente dell’Amministrazione su questo fronte.

Le partenze proseguiranno nei mesi di giugno, luglio e settembre, con destinazioni diverse (mare, montagna e città d'arte), confermando un impegno strutturale della Città di Torino per promuovere inclusione, autonomia e qualità della vita delle persone con disabilità.







