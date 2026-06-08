Nuova palestra e spazio per scuole e abitanti di Vanchiglia: così rinasce l'ex Safov

Da oggi c'è una nuova palestra e spazio per le scuole e residenti di Vanchiglia, dove fino al 1972 si facevano ascensori. È stato inaugurato questo pomeriggio il rinnovato salone polivalente nell'Ex Safov, all’interno della scuola di Infanzia “Gianni Rodari” di corso Regina Margherita 43.

450mila euro di lavori

L'investimento complessivo per i lavori di riqualificazione è stato di circa 450mila euro di fondi Pnrr. "Questo era uno spazio - ha commentato il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri - che mancava al territorio". Soddisfatto anche il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Gino Strada", Oscar Eugenio Maroni: "È bello che i bambini abbiano luoghi belli come questo in cui crescere".

Subito dopo l’inaugurazione, bambini e bambine delle classi quarta della Scuola primaria “Fontana” hanno eseguito il brano “Cielo di città”, contribuendo a rendere l’evento un momento di partecipazione.

"Simbolo di ritrovata unità"

"Questo nuovo spazio - ha detto il sindaco Stefano Lo Russo, con riferimento allo sgombero dell'adiacente centro sociale Askatasuna e alla conseguente militarizzazione del quartiere - è destinato ai bambini e residenti di Vanchiglia, che sta attraversando una fase complessa: è un bellissimo segnale di rinascita".

"Spero diventi il simbolo di una ritrovata unità di questo territorio rispetto all'uso degli spazi pubblici" ha concluso il primo cittadino.

"L'investimento sulla ex Safov va oltre la semplice riqualificazione di un luogo fisico - afferma l'assessora Carlotta Salerno - poiché rappresenta la volontà ben precisa di restituire alla scuola e al territorio uno spazio multifunzionale adatto a tutta la popolazione, dall'infanzia all'età adulta".

I lavori

L’intervento sul salone polivalente Ex Safov ha avuto come obiettivo la riqualificazione complessiva dei suoi locali e delle aree annesse. Nel dettaglio è stata completamente rifatto il tetto - compresa la sua impermeabilizzazione e l'adeguamento strutturale della sottostante struttura metallica - sono stati sostituiti i serramenti esterni - con infissi ad alte prestazioni energetiche - e i lampadari, rifatri i bagni, le pavimentazioni e completamente riqualificato anche il cortile esterno.