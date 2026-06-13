L'esperienza al servizio della comunità: gli allievi dell'Unitre realizzano la nuova cartellonistica di Nichelino Fertile

Nichelino Fertile, il grande progetto di riqualificazione urbana, agricoltura e forestazione promosso dal Comune, aggiunge un nuovo tassello alle tante iniziative già messe in campo negli ultimi anni. E lo fa con in contributo di allievi ed allieve speciali, quelli dell'Università della Terza Età.

Sono stati loro, infatti, a realizzare la nuova cartellonistica, protagonisti gli esperti studenti del corso di pirografia, che hanno portato a termine un lavoro che unisce creatività, manualità, apprendimento permanente e cura dei beni comuni.

"Uno spazio educativo, sociale e ambientale"

"Ogni cartello racconta una storia fatta di passione, tempo dedicato alla comunità e voglia di lasciare un segno concreto in uno spazio che continua a crescere grazie all’impegno di tante persone - ha sottolineato l'assessore all'ecologia integrale Alessandro Azzolina - Nichelino Fertile non è soltanto un luogo dove si coltivano ortaggi, frutti o piante aromatiche. È uno spazio educativo, sociale e ambientale dove generazioni diverse si incontrano, condividono saperi e costruiscono comunità. Un luogo dove trovano casa gli orti urbani, il frutteto, la serra didattica, l’apiario comunale, l’infopoint e tanti progetti che mettono al centro la sostenibilità, la partecipazione e il rispetto della natura".

Al termine dell'inaugurazione, a tutti è stata donata una piantina aromatica: "un piccolo gesto simbolico che rappresenta perfettamente lo spirito di Nichelino Fertile. Piantare, coltivare, prendersi cura e crescere insieme", ha concluso Azzolina.