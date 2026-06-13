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Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 13 giugno 2026, 10:18

L'esperienza al servizio della comunità: gli allievi dell'Unitre realizzano la nuova cartellonistica di Nichelino Fertile

Alla base creatività, manualità, apprendimento permanente e cura dei beni comuni

Nichelino Fertile inaugura la nuova cartellonistica realizzata dagli allievi dell'Unitre

Nichelino Fertile inaugura la nuova cartellonistica realizzata dagli allievi dell'Unitre

Nichelino Fertile, il grande progetto di riqualificazione urbana, agricoltura e forestazione promosso dal Comune, aggiunge un nuovo tassello alle tante iniziative già messe in campo negli ultimi anni. E lo fa con in contributo di allievi ed allieve speciali, quelli dell'Università della Terza Età.

Sono stati loro, infatti, a realizzare la nuova cartellonistica, protagonisti gli esperti studenti del corso di pirografia, che hanno portato a termine un lavoro che unisce creatività, manualità, apprendimento permanente e cura dei beni comuni. 

"Uno spazio educativo, sociale e ambientale"

"Ogni cartello racconta una storia fatta di passione, tempo dedicato alla comunità e voglia di lasciare un segno concreto in uno spazio che continua a crescere grazie all’impegno di tante persone - ha sottolineato l'assessore all'ecologia integrale Alessandro Azzolina - Nichelino Fertile non è soltanto un luogo dove si coltivano ortaggi, frutti o piante aromatiche. È uno spazio educativo, sociale e ambientale dove generazioni diverse si incontrano, condividono saperi e costruiscono comunità. Un luogo dove trovano casa gli orti urbani, il frutteto, la serra didattica, l’apiario comunale, l’infopoint e tanti progetti che mettono al centro la sostenibilità, la partecipazione e il rispetto della natura".

Al termine dell'inaugurazione, a tutti è stata donata una piantina aromatica: "un piccolo gesto simbolico che rappresenta perfettamente lo spirito di Nichelino Fertile. Piantare, coltivare, prendersi cura e crescere insieme", ha concluso Azzolina.

Massimo De Marzi

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