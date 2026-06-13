Bosconero si tinge di rosso per la Festa Patronale: torna la grande “Tavolata di San Giovanni”

Una marea rossa di sorrisi, camicie garibaldine e cappelli a tema è pronta a invadere Bosconero, trasformando la notte di San Giovanni in un palcoscenico di pura allegria. Sabato 20 giugno - in occasione delle celebrazioni per la Festa Patronale di San Giovanni - la Pro Loco di Bosconero, con il patrocinio del Comune, organizza l’attesa “Tavolata di San Giovanni” in rosso. Un appuntamento che unisce la valorizzazione della tradizione enogastronomica locale a un’atmosfera festosa e conviviale, pensata per residenti e turisti.

La serata prenderà il via ufficiale alle ore 19:30 con un brindisi di benvenuto che accoglierà i partecipanti. Il cuore dell'evento sarà una ricca rassegna culinaria composta da materie prime provenienti quasi interamente dal territorio del Canavese. Il menu propone un percorso di sapori originale: l'apertura è affidata ai classici pomodori ripieni, seguiti da un fresco carpaccio di bresaola accompagnato da grana, rucola e pomodorini. Come secondo piatto verrà servito un insolito e curioso “Tiramisù salato al salmone”, affiancato da un aromatico pollo al curry con riso basmati.

A conclusione dell'esperienza gastronomica, gli chef della Pro Loco proporranno un inedito “Dessert in Rosso” creato appositamente per la serata. Oltre al cibo, grande spazio sarà dedicato al divertimento e alla socialità. L’intrattenimento musicale della serata sarà curato dalla band “Disco Finale”, che scalderà l'atmosfera con un repertorio dinamico. Per rendere lo scenario ancora più suggestivo, l'organizzazione invita il pubblico a partecipare indossando un tocco di colore a tema: è gradito l'abito rosso garibaldino, una camicia, un paio di pantaloni o anche solo un semplice cappello rosso. L’evento si svolgerà interamente all’aperto presso l’area esterna della Pro Loco di Bosconero.

In caso di avverse condizioni metereologiche, la manifestazione è pienamente garantita: la cena e i festeggiamenti si sposteranno all’interno del salone polivalente “Don Manavello”. Un'esperienza sensoriale dove il buon cibo, il ritmo e la voglia di stare insieme coloreranno l'inizio estate di una passione indimenticabile. Le prenotazioni sono obbligatorie e dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 17 giugno. Per maggiori informazioni e assicurarsi un posto alla tavolata è necessario contattare il numero di telefono 338.4106173.