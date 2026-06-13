Moncalieri, verso la fine degli interventi al teatro Matteotti: come cambia la viabilità

A Moncalieri si avvicina la conclusione dei lavori del cantiere che porterà alla riqualificazione dello storico teatro civico Matteotti e per dare una ulteriore accelerata agli interventi, con la conclusione delle scuole si è deciso di chiudere al traffico via Matteotti.

Come cambia la viabilità fino al 10 luglio

Fino al prossimo 10 luglio le auto non potranno transitare nel tratto compreso tra via Real Collegio e via San Martino. Per raggiungere via San Martino sarà ncessario seguire percorsi alternativi. Da Piazza Caduti per la Libertà (Borgo Navile): via Matteotti (tratto iniziale), poi via Real Collegio, via Carlo Alberto, vicolo Carlo Botta, via Alfieri e via San Martino. Da Piazza Baden Baden passando per via Alfieri, poi via San Martino; via Alfieri, piazza Umberto I e via San Martino (tratto finale). Per l’uscita dal Centro Storico restano percorribili: via Real Collegio e via Santa Croce; via Alfieri e via Arduino; via Palestro; via Monfalcone; via Principessa Clotilde e via Santa Croce. Rimane chiusa al traffico Piazza Vittorio Emanuele II.

Le parole dell'assessore Michele Morabito

L'assessore ai lavori pubblici, alla viabilità e alla manutenzione della città, Michele Morabito, nello scusarsi con i moncalieresi per i disagi arrecati, ha spiegato: "Sappiamo che ogni modifica alla viabilità può comportare problemi. Proprio per questo abbiamo programmato questa fase dei lavori nel periodo estivo e successivamente alla chiusura delle scuole. Ogni intervento ci avvicina alla restituzione di uno spazio culturale importante per tutta la comunità".