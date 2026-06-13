Presidio degli inquilini delle case popolari davanti alla Regione Piemonte

Presidio degli inquilini delle case popolari questa mattina in piazza Piemonte 1 davanti al Grattacielo della Regione.

"Oggi abbiamo portato in piazza richieste chiare - spiegano Federico Raia e Paula Voerzio - Segretario Gd Torino

Paula Voerzio - Vicesegretaria Gd Torino -. Riaprire immediatamente gli sportelli territoriali ATC, perché gli inquilini hanno diritto a parlare con persone vere e non con call center che interrompono le chiamate; garantire trasparenza totale sulle bollette e sui costi addebitati agli assegnatari; aumentare subito gli investimenti per manutenzioni ordinarie e straordinarie; assicurare che i servizi pagati dagli inquilini vengano realmente svolti".



"Da anni segnalano infiltrazioni, muffa, cancelli rotti e stanze inagibili. ATC risponde: "non ci sono fondi". Eppure Marrone li trova per le associazioni antiabortiste - aggiungono dal PD presente in piazza con i consiglieri regionali Monica Canalis e Daniele Valle oltre alla vicecapogruppo comunale Ludovica Cioria -. Chiediamo: riapertura sportelli ATC, segnalazioni con tempi certi, trasparenza in bolletta, stop ai pagamenti per servizi mai svolti.

Se non trovano i soldi, troveranno noi".

"La destra che oggi guida la Regione ed il Governo nazionale non può ricordarsi dell’emergenza abitativa solo sotto elezioni, con fini evidentemente propagandistici" aggiunge Canalis.