Al via la riasfaltatura di via Berthollet: stop al traffico e divieto di sosta per 2 settimane

Inizieranno giovedì prossimo i lavori di riasfaltatura di via Berthollet a Torino, che saranno realizzati per fasi e proseguiranno fino al 27 giugno.

Divieto di sosta e modifiche alla viabilità

Per garantire la sicurezza dei lavoratori durante le due settimane di cantiere, verrà modificata temporaneamente la viabilità con l’istituzione di divieti di sosta: prevista anche la chiusura al traffico. Durante alcune fasi dei lavori la pista ciclabile di via Nizza, così come gli attraversamenti pedonali, non saranno percorribili.

Limite dei 30 Km/h

Nei pressi delle aree di cantiere sarà in vigore il limite massimo di velocità di 30 km/h. Giovedì e venerdì gli interventi si concentreranno gli incroci con le vie Goito e Belfiore che saranno chiusi al traffico. Su via Berthollet il transito, che sarà consentito ai soli residenti e ai mezzi di soccorso, subirà delle deviazioni.