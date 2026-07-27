Vigone: server più potente e il progetto di nuovo telecamere

Un server più potente e 3 monitor nuovi per la centrale operativa della Polizia locale. Ma gli investimenti sulle telecamere a Vigone non si fermano qui.

Il comandante Andrea Artino ha elaborato un piano di circa 80.000 euro, candidato al bando per la videosorveglianza gestito dal Ministero dell’Interno, con un cofinanziamento di circa 40.000 euro.

“L’intenzione è di posizionare nuove telecamere su vie e porzioni del paese scoperte. Saranno sia rilevatori di targa, che telecamere di contesto – spiega Artino –. I luoghi verranno definiti nelle prossime fasi di progettazione”. Nel piano anche un nuovo monitor.

Nel frattempo, per potenziare i servizi in strada, il Comune si è accordato con Piscina e None, per avere due agenti in servizio per 8 ore complessive a settimana fino a fine anno. Questo permette di fare anche pattuglie periodiche di sera o di domenica.