Meteo: il caldo non molla, nuova ondata da questa settimana

Contrariamente a quanto previsto gli effetti della perturbazione tra sabato e domenica sono stati inferiori alle attese almeno sul Piemonte, per cui si sono viste pochissime piogge. Da questa settimana l'anticiclone si rafforzerà e da giovedì le temperature risaliranno 6-8 °C oltre le medie del periodo iniziando una nuova ondata di caldo su tutto il paese.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 27 a mercoledì 29 luglio.

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con nubi a sviluppo cumuliforme sui rilievi al pomeriggio, associati a locali rovesci o deboli temporali. Temperature in aumento, massime fino 33/34 e punte di 35 °C già mercoledì. Minime anche in aumento fino 23/24 °C mercoledì mattina. Umidità che aumenterà nel corso dei giorni aumentando anche la sensazione di afa. Venti generalmente assenti o deboli variabili.

Da giovedì 30 luglio.

L'alta pressione si rinforzerà ulteriormente sul bacino del Mediterraneo estendendosi in direzione sudovest-nordest fin verso la Russia. Le temperature aumenteranno ancora di 3-4 gradi con le massime che sfioreranno i 40 °C tra giovedì e venerdì. Minime che saranno oltre i 24/25 °C. Afa estrema con possibili pericoli per la salute per colpi di calore, anche per l'assenza di ventilazione significativa.

Pochi fenomeni e relegati per lo più alle Alpi.

Tendenza successiva

L'ondata di caldo potrebbe durare piuttosto a lungo e non terminare prima del 10 agosto. Nel corso degli aggiornamenti capiremo quanto durerà e quanto intensa sarà.

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

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Torino

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