Mondo della cucina torinese in lutto: è morta Rita Ciacci, anima con il marito del ristorante Catullo

Mondo della cucina torinese in lutto per la scomparsa di Rita Ciacci, storica ristoratrice torinese e moglie di Catullo Ciacci, fondatore del ristorante pizzeria "Catullo" sulle rive del Po. Nei decenni insieme al coniuge, morto nel 1996, hanno accolto e servito buon cibo a migliaia di clienti in corso Moncalieri 176.
"Faceva sentire tutti a casa"
Personaggio eclettico ed autentico, l'ultima esperienza che ha visto protagonista Rita era il ristorante "Ri-Ciacci", in strada Mongreno 50. A ricordarla con un post su facebook Vito Gioia, di Federeventi Piemonte: "Sapeva far sentire tutti come a casa, ma ricordando sempre che quella era casa sua".
"Il menù - prosegue - lo decideva giorno per giorno e si mangiava quello che c’era. E quando la sera si faceva troppo tardi, con il suo sorriso e la sua ironia, diceva: “Ma non avete una casa?”, accompagnandoci elegantemente alla porta. Rita era una persona con la P maiuscola".
La storia
Famoso ciclista, dopo aver appeso scarpetta e bicicletta al chiodo, Catullo Ciacci aveva deciso di aprire il ristorante che porta il suo nome. Alla sua tavola si sono seduti i torinesi di ogni giorno, ma anche la Torino dell’economia, della politica, dello spettacolo e del calcio.
Anche i figli della coppia hanno fatto della passione del buon cibo la loro vita. Nell'aprile del 1998 Cristian Ciacci ha infatti aperto la gelateria omonima, attualmente con sede in corso Belgio.
Il rosario in ricordo di Rita verrà recitato giovedì sera alle 17.30 nella chiesa di San Giulio d'Orta in corso Cadore: sempre qui verrà celebrato il funerale venerdì alle 11.