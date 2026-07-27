Mondo della cucina torinese in lutto: è morta Rita Ciacci, anima con il marito del ristorante Catullo

Mondo della cucina torinese in lutto per la scomparsa di Rita Ciacci, storica ristoratrice torinese e moglie di Catullo Ciacci, fondatore del ristorante pizzeria "Catullo" sulle rive del Po. Nei decenni insieme al coniuge, morto nel 1996, hanno accolto e servito buon cibo a migliaia di clienti in corso Moncalieri 176.

"Faceva sentire tutti a casa"

Personaggio eclettico ed autentico, l'ultima esperienza che ha visto protagonista Rita era il ristorante "Ri-Ciacci", in strada Mongreno 50. A ricordarla con un post su facebook Vito Gioia, di Federeventi Piemonte: "Sapeva far sentire tutti come a casa, ma ricordando sempre che quella era casa sua".

"Il menù - prosegue - lo decideva giorno per giorno e si mangiava quello che c’era. E quando la sera si faceva troppo tardi, con il suo sorriso e la sua ironia, diceva: “Ma non avete una casa?”, accompagnandoci elegantemente alla porta. Rita era una persona con la P maiuscola".

La storia

Famoso ciclista, dopo aver appeso scarpetta e bicicletta al chiodo, Catullo Ciacci aveva deciso di aprire il ristorante che porta il suo nome. Alla sua tavola si sono seduti i torinesi di ogni giorno, ma anche la Torino dell’economia, della politica, dello spettacolo e del calcio.