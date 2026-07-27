Variazione di bilancio a Collegno: quasi 3 milioni di euro per la scuola Marconi/Geninatti

Il Consiglio Comunale di Collegno ha approvato la variazione di bilancio di luglio 2026, un passaggio che consolida la strategia di investimento della città e conferma la volontà dell’Amministrazione di costruire un futuro fondato su responsabilità, visione e cura del territorio. La manovra consente di proseguire con decisione nel percorso di rafforzamento degli spazi educativi e culturali, con un intervento centrale: l’investimento da 2,9 milioni di euro sulla scuola Marconi/Geninatti, destinato a diventare il nuovo cuore formativo e culturale della città. Collegno cresce, e cresce insieme alle persone che la vivono ogni giorno.

L’intervento approvato riguarda la demolizione e ricostruzione dell’ala ovest della scuola, un passaggio che segue la ristrutturazione dell’ala est e dell’atrio, lavori ormai in fase conclusiva e che termineranno nel mese di agosto. La nuova ala, progettata interamente al piano terra, conterrà quattro aule, due blocchi bagni e restituirà alla scuola un’aula magna moderna e funzionale, che ospiterà anche la biblioteca scolastica. Un investimento che ridisegna gli spazi educativi e offre alle famiglie un luogo più sicuro, più accessibile e più adatto alla crescita dei bambini.

“Raccontare ogni passo che riguarda la nostra Collegno è parte del nostro modo di amministrare. La variazione di bilancio approvata in Consiglio è un atto che parla di futuro, perché investe sulla scuola, sulla cultura, sugli spazi pubblici e sulla solidità finanziaria. L’intervento sulla scuola Marconi/Geninatti è un investimento sul domani dei nostri bambini e delle nostre famiglie. Collegno continua a crescere, continuiamo a farlo insieme” commenta il Sindaco Matteo Cavallone.

Prosegue il Vicesindaco Antonio Garruto, con delega alla progettazione strategica: “Questa variazione di bilancio permette di proseguire con decisione nella trasformazione della città. L'investimento sulla scuola è un segnale chiaro: la qualità degli spazi educativi è la base su cui si costruisce il futuro del nostro territorio. Allo stesso tempo, la nuova Biblioteca Civica e la rigenerazione delle ex stalle del Manicomio rappresentano un modo concreto di valorizzare il patrimonio pubblico, creando luoghi che generano cultura, relazioni e innovazione”.

Conclude l’Assessora alle Politiche Educative Clara Bertolo: “La scuola è il primo luogo in cui si forma il senso di appartenenza alla comunità. Il grande investimento della Città sulla Marconi/Geninatti significa dare ai nostri bambini ambienti più belli, più sicuri, più adatti a crescere e imparare. È un impegno che parla di cura e di responsabilità. Collegno è una città che mette al centro le persone, e questo investimento lo dimostra con chiarezza”.

Accanto alla scuola, la variazione di bilancio sostiene altri tasselli della trasformazione urbana: 400.000 euro per gli arredi della nuova Biblioteca Civica, pensata come luogo contemporaneo di studio, cultura e incontro; 120.000 euro per la ristrutturazione delle ex stalle del Manicomio, spazi che appartengono alla storia collettiva e che verranno restituiti alla comunità con una funzione nuova e condivisa. Per garantire stabilità alla programmazione, l’Amministrazione ha inoltre liberato risorse sulla parte corrente: 630.000 euro destinati alla chiusura di mutui in scadenza e un risparmio annuo di 195.000 euro a partire dal 2027, una scelta che rafforza la sostenibilità finanziaria e apre margini di investimento per gli anni futuri.