La Circoscrizione 7 espone un sudario simbolico in solidarietà con la popolazione civile di Gaza

La Circoscrizione 7 della Città di Torino ha deciso di aderire alla campagna di solidarietà per la popolazione civile di Gaza, in un gesto che intende ribadire con forza il proprio impegno contro ogni forma di guerra, violenza e violazione dei diritti umani.

Per rendere visibile questa posizione, a partire da oggi - 10 giugno 2025 - viene esposto un sudario simbolico sulla facciata del centro civico di corso Vercelli 15. L’installazione, sobria ma di forte impatto, vuole richiamare l’attenzione della cittadinanza sulla drammatica situazione in Medio Oriente e, al tempo stesso, esprimere la vicinanza istituzionale della Circoscrizione a tutte le vittime civili del conflitto in corso.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di azioni promosse sul territorio torinese volte alla promozione della cultura della pace, del dialogo tra i popoli e della solidarietà internazionale. In un momento storico segnato da gravi tensioni e sofferenze, la Circoscrizione 7 intende affermare con chiarezza la necessità di una soluzione politica e diplomatica che garantisca una pace giusta e duratura per tutti mettendo al bando gli estremismi che portano solo distruzione e morte.