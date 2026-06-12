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Cronaca | 12 giugno 2026, 20:36

Tragico incidente sulla Torino-Aosta a Volpiano: un uomo deceduto, tre feriti gravi

Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero con elisoccorso e ambulanze. L'auto è terminata fuori careggiata in un campo adiacente

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera intorno alle 19,30 sulla Torino-Aosta, all'altezza di Volpiano in direzione Torino. Il sinistro ha coinvolto quattro persone, tutti uomini. Per uno di loro è stato constatato il decesso, mentre gli altri tre sono rimasti feriti. Tutti i coinvolti sono di origine straniera, al momento non si conoscono le loro generalità.

Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero. I tre feriti sono stati soccorsi dall'equipe del Servizio Regionale di Elisoccorso e dal personale sulle ambulanze, venendo tutti classificati come codici rossi.

L'elisoccorso ha provveduto a trasportare uno dei feriti al CTO, mentre gli altri due sono stati trasportati a bordo delle ambulanze all'ospedale Giovanni Bosco.

Stando alle prime informazioni il veicolo sarebbe uscito fuori dalla carreggiata in maniera autonoma terminando in un campo adiacente. 

Oltre al 118 sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e la Polizia stradale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. 

Redazione

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