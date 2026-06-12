Sul Torinese weekend di bel tempo, torna il gran caldo

Oggi ultima bella giornata con temperature gradevoli, da domani bel tempo e stabilità imperanti per più giorni a causa della formazione di un esteso e forte anticiclone su tutto il Mediterraneo, ma con temperature piuttosto alte e caldo che di giorno in giorno diverrà più afoso.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 12 fino a mercoledì 17 giugno.

Il cielo sarà per la gran parte del tempo sereno o poco nuvoloso, soltanto da lunedì con un leggero indebolimento dell'alta pressione ci potrà essere qualche rovescio sui rilievi.

Oggi temperature massime ancora gradevoli grazie anche all'aria secca, con valori che difficilmente supereranno i 28/29 °C. Da domani invece netto aumento con punte di 31/32 °C, che si manterranno attorno a questi valori fino a mercoledì con qualche oscillazione al ribasso. Minime in aumento e comprese generalmente tra 17 e 19 °C.

Venti in prevalenza assenti o deboli variabili ed a regime di brezza fino a lunedì, martedì l'ingresso di aria leggermente più fresca da est tenderà a far avere venti deboli orientali.

Da giovedì 18 giugno.

La tendenza successiva vede l'alta pressione rinforzarsi ulteriormente sul bacino del Mediterraneo, con una vera e propria ondata di calore che interesserà le nostre regioni nel fine settimana del sosltizio d'estate.

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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Torino

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