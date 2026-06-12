Sgomberato il Toxic Park di corso Venezia: in azione ruspe e camion

Sgombero in corso nel Toxic Park tra corso Venezia e via Fossata, nell'area di proprietà di Ferrovie dello Stato. Da questa mattina sono in corso le operazioni di pulizia - da parte di Trenitalia con il supporto della Polizia dello Stato - dello spazio, diventato negli anni rifugio di sbandati e drogati.

Tossici e sbandati

Da tempo i residenti delle vicine case popolari di via Fossata 57 denunciano come i terreni siano diventati una casa per clochard e tossicodipendenti, che lì vanno a dormire ma anche drogarsi, con tutti i problemi legati alla microcriminalità. Ma anche di convivenza con gli abitanti delle palazzini confinanti, che affacciano direttamente sull'area verde, che denunciano come anche in piena estate siano accesi dei falò per bruciare rifiuti ed altre masserizie.

"Non possiamo tenere aperte le finestre per i fumi" raccontano. Oltre a questi si registrano diversi episodi di piccoli furti nei cortili condominiali: oggetti poi rivenduti per comprare le sostanze stupefacenti, con problemi di sicurezza.

Ruspe e camion

Dalle prime luci dell'alba in corso Venezia sono in azione camion, ruspe ed operai. "Come Circoscrizione 6 - spiega il presidente Valerio Lomanto - abbiamo più volte denunciato le criticità: l'ultimo sgombero è stato circa due/tre mesi fa".

"Fino a quando non ci sarà il cantiere della Metro 2 -ha aggiunto - gli interventi purtroppo non saranno risolutivi. Sicuramente questa operazione rappresenta un segnale di sicurezza per il quartiere: ringraziamo la Polizia". Martedì è stato fatto un intervento analogo nell'area del parco Sempione, da parte della Polizia Stato con il supporto della Polizia Locale ed Amiat.