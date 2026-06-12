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Cronaca | 12 giugno 2026, 16:33

La Polizia Locale recupera una casa popolare occupata abusivamente dai rom

Intervento degli agenti in via Cravero 33

La Polizia Locale recupera una casa popolare occupata abusivamente dai rom

Recuperato dai Civich un'altra casa popolare occupata abusivamente dai rom, nel quartiere Regio Parco a Torino. La Polizia Locale ha liberato questo pomeriggio un alloggio Atc, nel complesso di via Cravero 33. 

Il commento 

“L’attenzione resta alta su tutte le situazioni più critiche, dal decoro urbano alle occupazioni abusive" commenta l'assessore comunale alla Sicurezza Marco Porcedda. "Gli agenti del reparto Informativo Sicurezza ed integrazione hanno recuperato - aggiunge - un altro appartamento occupato abusivamente, che ora potrà tornare nel circuito delle regolari assegnazioni agli aventi diritto".

"Continueremo a monitorare le criticità, senza proclami, consapevoli che servano un lavoro e un’attenzione costanti per produrre risultati concreti” conclude.


 

Cinzia Gatti

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