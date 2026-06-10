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Economia e lavoro | 10 giugno 2026, 07:47

Racconigi, primo Consiglio direttivo per Unigec Confapi: Luciano Piovano traccia la linea per il futuro

L’incontro si è svolto nella sede della Pack Service. Nominati i due vicepresidenti: sono Silvia Stupino (RCA) ed Enrico Grieco (MoreNews)

Sì è svolto a Racconigi nella sede della Pack Service il primo Consiglio direttivo di Unigec , Unione grafici, editoriali, cartotecnico e imprese della comunicazione di Confapi presieduto dal Neo Presidente Luciano Piovano. 

Durante lo svolgimento della riunione, presente il past presidente Roberto Cotterchio, si sono discussi i punti programmatici che sintetizzeranno l’attività dei prossimi anni. 

Durante la riunione sono stati nominati i vice presidenti nelle persone di Silvia Stupino della RCA Imballaggi Flessibili ed Enrico Grieco del Gruppo Editoriale MoreNews.

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