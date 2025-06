Rilancio di Stupinigi: la cabina di regia slitta, ma su navetta e interventi di recupero qualcosa si muove

Nel corso dell'ultimo Consiglio regionale su è tornati ad affrontare il tema del rilancio dell'area di Stupinigi. "Ho presentato in Consiglio regionale un’altra interrogazione per chiedere che fine ha fatto la promessa cabina di regia regionale per la valorizzazione dell'area", ha spiegato la consigliera regionale di AVS Valentina Cera, con riferimento al “braccio operativo” regionale necessario per coordinare gli Enti e gli operatori economici di Stupinigi.

Recepita la proposta di un servizio navetta

"Un braccio operativo che a detta dell’Assessore avrebbe dovuto essere in funzione da maggio, oggi non c’è ancora e ora si prevede per luglio, non prima", ha aggiunto Cera, che però si è mostrata ottimista. "Dalla risposta acquisiamo alcune notizie: la più importante delle quali è che l’Agenzia della mobilità piemontese ha recepito la mia richiesta di attivazione di un servizio navetta dal capolinea del 4 fino alla palazzina di Caccia, con uno studio puntuale che valuta positivamente un servizio sperimentale turistico extra TPL", ha aggiunto l'ex assessora di Nichelino.