Ritrovata la ragazza di Moncalieri scomparsa da diversi giorni

Si è conclusa positivamente la vicenda che ha visto protagonista Gemma Quarta, la ventenne di Moncalieri scomparsa per oltre una settimana. La ragazza è stata rintracciata nel pomeriggio di ieri, domenica 19 luglio, ed è in buone condizioni di salute. Con il suo ritrovamento, l’allarme è rientrato.

Vicenda simile a quella di Alice

Un lieto fine che ricorda quello della giovane Alice, scomparsa e poi ritrovata a distanza di qualche giorno il mese scorso.

La sua improvvisa sparizione aveva suscitato grande apprensione tra i familiari e gli amici. Gemma si era allontanata da una struttura di accoglienza a Moncalieri nel pomeriggio dell'11 luglio. In seguito aveva raggiunto il quartiere torinese di San Salvario viaggiando a bordo di un autobus della linea 67.

Ultimo avvistamento il 14 luglio

L’ultimo avvistamento considerato attendibile risaliva alla notte di martedì 14 luglio, nel quartiere Barriera di Milano. Da quel momento si erano perse completamente le sue tracce, aumentando la preoccupazione dei familiari, che avevano diffuso numerosi appelli sui social nella speranza di raccogliere segnalazioni utili.

La vicenda, però, si è conclusa con un esito positivo. Il ritrovamento della 20enne ha permesso di interrompere le ricerche e ha restituito sollievo ai suoi cari, che per diversi giorni hanno vissuto con forte angoscia l’attesa di una notizia. E' probabile che si sia trattato di un allontanamento volontario.