Incendio a Mondo Convenienza a Moncalieri: a fuoco pannelli fotovoltaici [VIDEO]

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 luglio, a Moncalieri, nell'area commerciale del 45° Nord, per l'incendio che ha interessato la struttura che ospita Mondo Convenienza.

In via Grandi 5 sono intervenuti prontamente i Vigili del fuoco, allertati dal personale del mobilificio. La nube di fumo che si è sollevata dal tetto era visibile anche da molto lontano, ma per fortuna il rapido arrivo dei pompieri ha permesso prima di circoscrivere il rogo e poi di domare le fiamme.

Area evacuata per ragioni di sicurezza

Non sembra ci siano stati feriti o persone che hanno avuto particolari conseguenze dall'accaduto, ma per ragioni di sicurezza l'edificio è stato evacuato e l'area transennata e presidiata dagli agenti della Polizia locale di Moncalieri. Toccherà a loro e ai carabinieri indagare per stabilire le ragioni che hanno causato l'incendio.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai Vigili del fuoco sarebbero andati in fiamme alcuni moduli fotovoltaici: in totale sono intervenute 18 squadre del corpo nazionale con diversi mezzi estinguendo le fiamme e mettendo in sicurezza l’area.