A Moncalieri ultimi spettacoli per l'edizione 2026 di Summerland Fest

Ultimi spettacoli a Moncalieri per l'edizione 2026 di Summerland Fest, il festival che intreccia cultura, territorio e inclusione con un ricco calendario per tutte le età. Organizzato da Santibriganti Teatro in collaborazione con la Comunità Il Porto e con il sostegno del Comune, il festival si tiene nello chapiteau del parco della Comunità Il Porto, in via Petrarca 18.

La rassegna si concluderà nella serata di oggi, mercoledì 22 luglio, con un doppio appuntamento, il teatro e un reading-concerto che parlerà d’amore. Ed è così che che si concludono gli spettacoli di Summerland Fest: perché ogni estate ha bisogno di storie che facciano sorridere, pensare, sognare.

Ore 10.30 – ALLA LUCE DEL SOLE

Hotel infinito

con Elisa Mina, Amos Mastrogiacomo, Maria Alessandra Rizzone

regia di Fulvia Roggero

Un pomeriggio, tre amici e la matematica che proprio non piace a Clara. Federico e Adele, con fantasia e un pizzico di astuzia, decidono di inventare per lei un’avventura incredibile, trascinandola nello strampalato Hotel Infinito per mostrarle che la matematica può essere sorprendente e divertente.

Ore 21.30 – ANDATE IN PORTO

Canto per uno

di e con Valentina Diana voce recitante e canto

Enrico Negro chitarra, loop station e canto

da Uno di Valentina Diana - Giulio Perrone editore

Un reading-concerto che gravita tematicamente intorno a Uno, poema in prosa, nel quale l’amore per Uno è declinato in forma di distanza, nostalgia e di attesa. Una tensione permanente verso un oggetto che manca e, nel mancare, libera spazio alla propria celebrazione, in forma di suono. Della voce che lo invoca e della musica che lo evoca.