“Le assunzioni estive nei Pronto soccorso sono in ritardo”: la denuncia di Nursind

“Come ogni anno, il sindacato delle professioni infermieristiche NurSind si trova a dover sollecitare l’avvio delle procedure per il reclutamento di personale nei servizi di emergenza”. Esordisce così la nota del sindacato, trasmessa nei giorni scorsi, che punzecchia l’Asl To3: “Il periodo estivo rappresenta da sempre una fase estremamente critica per i Pronto Soccorso, stretti tra l’aumento fisiologico degli accessi, la cronica carenza di organico e il sacrosanto diritto del personale in servizio di fruire delle ferie estive”. NurSind non nasconde la sua preoccupazione, parlando di “un ulteriore ritardo, persino peggiore rispetto agli anni passati”, che “riduce drasticamente le possibilità di reperire professionisti qualificati, che nel frattempo vengono intercettati da altre aziende sanitarie più tempestive”.

Dall’Asl To3 però ribattono: “Le procedure oggi risultano in corso a tutti gli effetti da parte dell’Agenzia di Somministrazione e sono volte a garantire la copertura di tutto l’organico secondo la tempistica programmata”. Sono previsti: “sia infermieri aggiuntivi, suddivisi fra i tre presidi ospedalieri di Pinerolo, Rivoli e Susa ed il servizio di Cure domiciliari, sia Oss aggiuntivi, suddivisi fra i tre presidi”.

Quel che l’Asl però non fornisce sono due dati importanti, richiesti dal nostro giornale: il numero totale del personale che verrà ingaggiato per l’estate e il periodo in cui sarà operativo. Dall’azienda sanitaria parlano appunto della “tempistica programmata”, che “fa riferimento alle richieste di NurSind”. Per il sindacato però il tempo stringe: “Noi ci aspettiamo personale da giugno fino a settembre, speriamo arrivi almeno per metà mese”. Insomma, questione di pochi giorni, visto che lunedì è il 15.