Da Torino al Giappone, Unito si allea con Sokendai per creare nuove opportunità alla ricerca e a gli studenti

La Rettrice dell'Università di Torino Cristina Prandi e il Presidente di Sokendai, Takashi Nagata hanno sottoscritto a Tokyo due importanti accordi di collaborazione che ampliano le relazioni accademiche e scientifiche tra i due Atenei e aprono nuove opportunità per studenti, studentesse, ricercatrici, ricercatori e docenti.

L'intesa rappresenta un nuovo tassello nella strategia di internazionalizzazione dell'Università di Torino e consolida l’asse scientifico tra Piemonte e Giappone destinato a svilupparsi nei settori più avanzati della fisica fondamentale e del clima, dell'astrofisica, della cosmologia e delle tecnologie innovative.



Gli accordi sottoscritti prevedono, da un lato, una partnership per la cooperazione accademica e scientifica e, dall’altro, uno specifico accordo per la mobilità studentesca. La collaborazione nasce dall’iniziativa del Dipartimento di Fisica dell’Università di Torino, protagonista di una consolidata attività di ricerca internazionale e impegnato in alcuni dei principali programmi scientifici globali nel campo dell’astrofisica, della cosmologia, della fisica fondamentale e del clima e delle tecnologie avanzate. L’intesa con SOKENDAI consentirà di intensificare le relazioni scientifiche con il Giappone, lavorando in reti di ricerca internazionali e investendo nella formazione di nuove generazioni di ricercatrici e ricercatori in contesti altamente qualificati e internazionali.

Da oggi, studenti magistrali e dottorandi dell'Università di Torino potranno svolgere periodi di studio e ricerca presso i laboratori e gli istituti che fanno parte della rete SOKENDAI, considerata uno dei principali poli scientifici del Giappone e dell’Asia.



Con questa firma, l'Università di Torino amplia una rete di collaborazioni che oggi comprende 65 accordi con 34 università giapponesi, confermando il ruolo dell'Ateneo tra i principali interlocutori europei del Giappone nel campo della ricerca e della formazione avanzata. "La firma di oggi - dice Prandi - rappresenta un passaggio particolarmente significativo nel percorso di sviluppo delle relazioni tra l’Università di Torino e il sistema della ricerca giapponese. Questa missione ci sta consentendo di consolidare collaborazioni storiche e, al tempo stesso, di costruire nuove opportunità nei settori più avanzati della ricerca internazionale. La partnership con Sokendai riveste un valore strategico perché collega il nostro Ateneo a una delle istituzioni più innovative del Giappone nel campo della formazione alla ricerca e dell’interdisciplinarità. Ma il valore di questo accordo risiede soprattutto nelle opportunità che offrirà alle nostre studentesse e ai nostri studenti, ai dottorandi e alle dottorande. Da oggi infatti potranno studiare e fare ricerca in un contesto scientifico di eccellenza internazionale e potranno acquisire competenze avanzate, confrontarsi con culture accademiche diverse e costruire reti di relazioni che saranno determinanti nel loro percorso professionale e umano. Crediamo che da questa collaborazione possano nascere nuove occasioni di mobilità, progetti scientifici condivisi e percorsi formativi congiunti, contribuendo a rendere ancora più solido l’asse Torino-Giappone e la dimensione internazionale della nostra comunità accademica".



Fondata nel 1988, Sokendai rappresenta una realtà unica nel panorama accademico giapponese. Prima università nazionale dedicata esclusivamente alla formazione post-laurea, opera in stretta collaborazione con una rete di istituti di ricerca di rilevanza nazionale che mettono a disposizione infrastrutture avanzate, grandi laboratori, archivi scientifici e competenze altamente specializzate. Attraverso i suoi programmi interdisciplinari, Sokendai forma ricercatori e ricercatrici capaci di operare ai più alti livelli della ricerca internazionale e in settori scientifici di frontiera.