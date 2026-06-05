CinemAmbiente Campus: gli Atenei torinesi insieme per la sostenibilità

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, il Festival CinemAmbiente inaugura il 5 giugno 2026 CinemAmbiente Campus, una giornata dedicata all’incontro tra scienza, creatività e partecipazione civica che vede protagonisti il Politecnico di Torino e l’Università di Torino. A partire dalle 14.30, negli spazi tra via Verdi e via Montebello, studenti e studentesse dei due Atenei presentano progetti e attività aperte alla cittadinanza, trasformando il centro di Torino in un laboratorio diffuso di sostenibilità e dialogo interdisciplinare.

L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di valorizzare il contributo delle comunità universitarie sui temi della transizione ecologica, favorendo il confronto tra approcci tecnico-scientifici e umanistico-sociali. A CinemAmbiente Campus 22 gruppi di studenti e studentesse dell’Università di Torino e del Politecnico di Torino animano il pomeriggio con un programma di attività interattive, laboratori, giochi divulgativi, talk, quiz e dimostrazioni pensati per avvicinare pubblici diversi – bambini, famiglie, studenti, giovani adulti e cittadinanza – ai grandi temi della sostenibilità ambientale. Le attività sono distribuite nella fascia pomeridiana e serale, con proposte a ciclo continuo, laboratori ripetibili, momenti di gioco e approfondimenti tematici. CinemAmbiente Campus diventa così uno spazio di incontro tra ricerca, creatività studentesca e cittadinanza, in cui la divulgazione ambientale passa attraverso esperienze dirette, partecipazione e immaginazione.

A CinemAmbiente Campus sono coinvolti anche numerosi team e associazioni studentesche del Politecnico di Torino: il team OSIRIS, impegnato nello studio di missioni per la raccolta, il trasporto e il riciclo di detriti spaziali sulla luna; il team AKANoah, che sviluppa soluzioni innovative contro l’inquinamento da microplastiche; il PoliTO Sailing Team, che progetta e realizza imbarcazioni a vela da competizione innovative e sostenibili; il team PoliTO H2Fly, dedicato alla progettazione di un catamarano a propulsione ibrida idrogeno-batterie per la nautica sostenibile e a zero emissioni; il team Smart Green, che realizza tecnologie per l’agricoltura sostenibile e automatizzata; il team Studio Ireos, impegnato nella produzione di contenuti audiovisivi e documentaristici; il team EcoPoli, promotore di progetti e attività di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale; il team WEEE Open, che favorisce il recupero e il riuso di dispositivi elettronici nell’ottica dell’economia circolare; l’associazione DEB, che promuove ascolto tra pari, inclusione e partecipazione alla vita universitaria; infine lo Student Sustainability Hub, piattaforma che riunisce gruppi e associazioni impegnati nella promozione della sostenibilità e degli obiettivi dell’Agenda 2030. Gli studenti e le studentesse del Politecnico di Torino propongono al pubblico attività interattive dedicate a economia circolare, tutela ambientale, innovazione sostenibile e inclusione sociale.

Il Politecnico di Torino partecipa al Festival anche con altri appuntamenti dedicati al rapporto tra sostenibilità, cinema e innovazione. Il 4 giugno, nell’ambito della rassegna PoliTO Cinema, il Green Team di Ateneo cura la proiezione del docufilm Generation Trust, in programma alle ore 20.30 nell’Aula Magna del Politecnico di Torino. Il film è prodotto da Youth4Climate, iniziativa del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il sostegno dell’Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai. Il 5 giugno l’Ateneo organizza inoltre il workshop di restituzione del progetto INFO-SCC dal titolo “Il cinema è sostenibile?” dedicato alla transizione green nel settore culturale e cinematografico, che si svolge alle ore 11.00 presso il Cinema Massimo (Sala 3).