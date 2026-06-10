Niente più semafori sulla Sp 161 a Luserna San Giovanni: l’asfaltatura si svolgerà di notte

Dovrà partire lunedì 22 giugno il cantiere per l’asfaltatura della strada provinciale 161 a Luserna San Giovanni. Come avvenuto nei giorni scorsi a Bricherasio verranno ricoperti i rappezzi del manto stradale causati dai lavori di interramento dell’elettrodotto aereo. All’altezza del distributore, nell’area artigianale, negli scorsi mesi i rappezzi avevano creato particolari problemi alla circolazione stradale.

“Questa volta i lavori si svolgeranno di notte quindi con ci saranno più semafori di giorno sulla 161” annuncia Massimo Chiarbonello, comandante della Polizia locale. Il cantiere potrebbe essere chiuso entro la settimana: “La previsione è che gli operai impiegheranno cinque o sei notte per portare a temine i lavori”.