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Viabilità e trasporti | 10 giugno 2026, 12:34

Niente più semafori sulla Sp 161 a Luserna San Giovanni: l’asfaltatura si svolgerà di notte

È prevista per lunedì 22 giugno la partenza del cantiere per il manto stradale della provinciale nei punti in cui è stato rappezzato per il cantiere dell’elettrodotto

Niente più semafori sulla Sp 161 a Luserna San Giovanni: l’asfaltatura si svolgerà di notte

Dovrà partire lunedì 22 giugno il cantiere per l’asfaltatura della strada provinciale 161 a Luserna San Giovanni. Come avvenuto nei giorni scorsi a Bricherasio verranno ricoperti i rappezzi del manto stradale causati dai lavori di interramento dell’elettrodotto aereo. All’altezza del distributore, nell’area artigianale, negli scorsi mesi i rappezzi avevano creato particolari problemi alla circolazione stradale.

“Questa volta i lavori si svolgeranno di notte quindi con ci saranno più semafori di giorno sulla 161” annuncia Massimo Chiarbonello, comandante della Polizia locale. Il cantiere potrebbe essere chiuso entro la settimana: “La previsione è che gli operai impiegheranno cinque o sei notte per portare a temine i lavori”.

Elisa Rollino

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