Santa Rita, dal 10 giugno lavori sulla rete elettrica: come cambia la viabilità

Prenderanno il via mercoledì 10 giugno, nel quartiere Santa Rita, i lavori realizzati da IRETI Energia per il miglioramento della rete di distribuzione elettrica. L'intervento, finanziato dal PNRR nell'ambito del progetto "Repowering Linea MT Friuli", comporterà modifiche temporanee alla viabilità in via Romolo Gessi e in corso Orbassano.

Prima fase dal 10 al 27 giugno

L'avvio del cantiere è stato programmato in concomitanza con la conclusione dell'anno scolastico, con l'obiettivo di limitare il più possibile i disagi alla viabilità. La prima fase dei lavori si svolgerà dal 10 al 27 giugno e interesserà via Romolo Gessi, nel tratto compreso tra largo Tirreno e corso Orbassano. In questo tratto sarà istituita la chiusura al traffico veicolare. Sarà inoltre disposto il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, la chiusura della pista ciclabile e il divieto di transito pedonale sul marciapiede ovest.

La chiusura completa della strada si rende necessaria per la presenza di numerosi sottoservizi nel sottosuolo, condizione che non consente di svolgere in sicurezza gli scavi mantenendo contemporaneamente la circolazione veicolare e ciclabile.

La seconda al via dal 24 giugno

Una seconda fase del cantiere è prevista tra il 24 giugno e l'8 luglio e interesserà corso Orbassano, nel tratto compreso tra via Pomaro e via Romolo Gessi. In questa fase i lavori comporteranno il restringimento delle corsie di marcia e l'istituzione di un senso unico alternato, regolato da movieri o da impianto semaforico. Nella stessa area sarà inoltre vietato il transito pedonale sul marciapiede nord.

Si invitano cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e ai percorsi alternativi indicati nell'area interessata dal cantiere. I ripristini definitivi della pavimentazione stradale nelle zone interessate dagli scavi saranno eseguiti successivamente, tra settembre e ottobre 2026.