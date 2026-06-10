Entro fine estate il tram 4 torna a fare capolinea a Falchera

Dopo un anno di disagi, entro la fine dell'estate il tram 4 torna a fare capolinea a Falchera. Dallo scorso 25 agosto infatti i passeggeri che si spostano verso la zona nord arrivano via binari fino a piazza Derna: da lì devono prendere i bus sostitutivi.

Il nuovo anello tramviario

In questi mesi gli operai hanno lavorato per realizzare l'anello tramviario in via delle Querce, a cui si sommano gli interventi sulle traversine di corso Giulio Cesare nel tratto da via Oxilia e porte Ferdinando di Savoia: nel dettaglio in diversi punti sono state sostituite le rotaie ormai deteriorate, oltre alla revisione di migliaia di metri di binari. Cantieri necessari per dotare il 4 di un capolinea più funzionale.

Al momento infatti sulla linea, che attraversa tutta Torino da Mirafiori fino appunto all'estremo nord, potevano essere utilizzati solo i mezzi con doppio posto di guida, cioè sia a monte che in testa. Grazie al nuovo anello, sul modello di quanto accade in piazza Caio Mario, per la fine dell'estate i mezzi potranno girare ed invertire il senso di marcia anche Falchera.

Il commento

"Nel corso dei prossimi mesi - ha confermato l'amministratore delegato di GTT Guido Mulé, intervenendo questa mattina ai microfoni di ToRadio -completeremo l'anello di Falchera, per fare arrivare il 4 fino al capolinea originale". Sempre per quanto riguarda i mezzi su binari, entro fine dicembre 2026 verrà terminato il capolinea in via Massari della linea 10.

Su altri si sta invece intervenendo per creare delle stazioni di ricarica per i bus elettrici.