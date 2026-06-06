Lavori in corso a Moncalieri: rifacimento delle strisce blu in centro

La scuola finisce, così i lavori in corso possono procedere o iniziare con minori impatto. A Moncalieri, a partire dal 10 giugno, gli operai tornano in azione per rifare le strisce blu nel centro storico.

Le strade interessate dai lavori

Naturalmente l'operazione comporterà inevitabili divieti di sosta per consentire il ripasso della segnaletica relativa agli stalli a pagamento. Numerose le strade interessate dai lavori: via San Martino fronte lato scuola e dal civico 30 al 32, viale del Castello fronte lato 1° Reggimento Carabinieri Piemonte e lato civico 1, via Santa Croce dal civico 29 al 33, viale Porta Piacentina dal civico 58 al 70, piazzale Garibaldi (parcheggio Lungo Po).

E ancora: piazza Amedeo Ferdinando dal civico 1 al 4 , Piazza Umberto I dal civico 1 al civico 3, piazzetta di via Alfieri di fronte civico 12, tutta piazza Caduti per la Libertà e via Arduino dal civico 7 al 9. Residenti e automobilisti dovranno quindi armarsi di pazienza per il tempo necessario a completare gli interventi.