Aveva svaligiato un camper di turisti in sosta ad Aurora: 40enne in manette

Ad Aurora 40enne in manette per tentato furto aggravato su un camper. L'uomo, inoltre, è stato denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Durante il servizio di controllo del territorio, i poliziotti hanno notato in piena notte un uomo intento ad armeggiare sui una bicicletta posizionata sul portabici posteriore di un mezzo parcheggiato in corso Brescia.

Ladro bloccato

Insospettiti dalla scena gli agenti sono immediatamente intervenuti bloccando il ladro, che stava forzando il sistema di bloccaggio della bici, impedendogli di darsi alla fuga. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire, all’interno della tracolla indossata dal quarantenne: diversi oggetti da scasso, un martelletto frangi vetro e cacciaviti. Strumenti immediatamente sequestrati: trovata anche della bigiotteria da donna e una tessera sanitaria appartenente ad un’altra persona, in merito ai quali il 40enne non è stato in grado di fornire giustificazioni.

Bici rubata

Gli accertamenti effettuati sul veicolo hanno evidenziato che il finestrino laterale posteriore risultava forzato e aperto, che i ferma-ruota del porta bici risultavano tagliati e non più utilizzabili, mentre l’interno del camper era stato completamente messo a soqquadro. Rintracciati poco dopo i proprietari, una coppia di turisti olandesi alloggiata in una struttura ricettiva della zona, gli stessi hanno riscontrato l’ammanco di una mountain bike, di uno zaino e di altri effetti personali custoditi all’interno del mezzo.

Nel corso delle ulteriori verifiche, gli i poliziotti hanno rinvenuto nelle immediate vicinanze la bicicletta appena rubata, nascosta tra alcune autovetture in sosta, che successivamente è stata restituita ai legittimi proprietari. Il 40enne è stato portato nel carcere di Torino.