A Pino Torinese torna l’E…state: musica, cene, cinema e tanti eventi

A Pino Torinese l’estate arriva con un ricco calendario di eventi realizzati anche in collaborazione con le associazioni locali. Serate jazz, proiezioni di film, cene all’aperto e musicali, karaoke e osservazioni astronomiche al Planetario faranno di giugno, luglio e agosto tre mesi fitti di occasioni per passare le serate in compagnia, divertirsi e scoprire il territorio.

Per E…state a Pino 2026 sono in programma:

Appuntamenti in Villa, a cura della Pro Loco di Pino Torinese: tre imperdibili serate nel giardino di Villa Grazia con ingresso gratuito e possibilità di cenare con menù ispirati al tema.

18 giugno ore 20. Serata “Grease”: proiezione del film, musica e atmosfera rock’n’roll. Hamburger, patatine e birra artigianale.

26 giugno ore 20. Karaoke: palco aperto a tutti e piccola competizione con premi per adulti e bambini.

3 luglio ore 20. Cena in bianco: cena esperienziale con abbinamenti gastronomici e proposte alcoliche o analcoliche. Dress code in bianco obbligatorio. Prenotazione obbligatoria al 3756297291.

Serate Jazz, a cura di Zara Edizioni: tre concerti in Villa Grazia con ingresso gratuito.

30 giugno ore 21. Soulful Hammond Quartet: quartetto soul jazz che suonerà i brani della grande tradizione degli anni ’60 e ’70.

7 luglio ore 21. Aura Nebiolo Quartet: presentano “Singin’ Gershwins”, con riarrangiamenti di brani di George e Ira Gershwin.

14 luglio ore 21. Dido’s brazilian jazz: musica brasiliana-jazz con qualche leggera nota blues e accenno di swing, per un repertorio arricchito da alcuni brani evergreen italiani e internazionali, tra cui un omaggio a Ornella Vanoni.

Tutto il mondo è paese, a cura dell’associazione Di Tutti i Colori. Il festival delle culture di Pino Torinese porta nel giardino di Villa Grazia cinema, cena multietnica, graphic novel e musica.

17 giugno ore 21. Proiezione del film “Bi-Tratti”: documentario prodotto dall’associazione Di Tutti I Colori sull’immigrazione a Chieri, di Sergio Fergnachino e Lorenzo Chiabrera.

19 giugno ore 18. Presentazione delle graphic novel “La Petite Sicilie” di Andrea Ferraris e “L’algoritmo della farfalla” di Lucio Cascavilla. A seguire presentazione dell’ultimo rapporto CPR di Medici Senza Frontiere con Elena Mazzola. In collaborazione con Carovane Migranti.

20 giugno, ore 20. Cena multietnica accompagnata dalla musica di “The spell of Ducks” e Awa Fall.



Spazio aperto a CasAmica, a cura dell’associazione Vivere. Presentazioni di libri e incontri divulgativi, a tema sport, astronomia, etologia, arte e narrativa, a CasAmica in via Martini 16. A seguire, brindisi e dolce.

25 giugno ore 21. Incontro “I grandi fenomeni celesti del 2026” con l’astronomo e divulgatore Walter Ferreri.

2 luglio ore 21. Presentazione di “Quelli del pedale - Campioni e dilettanti del ciclismo a Chieri dal 1904 a oggi”, riedizione del libro dedicato allo storico direttore sportivo del Pedale Chierese, Piero De Paoli. Con lo scrittore e giornalista Valerio Maggio.

9 luglio ore 21. Presentazione di “Il grigio, la nebbia, l’inchiostro”, romanzo formativo sullo sport di provincia, ambientato nella curva dell’Alessandria calcio. Con gli autori e giornalisti Massimo Taggiasco e Riccardo Marchina.

16 luglio ore 21. Incontro “Voci dalla colonia: la comunicazione acustica nei pinguini africani”. Con lo zoologo Livio Favaro, ricercatore dell’Università di Torino che ha guidato la ricerca che ha scoperto come i pinguini riconoscono i propri versi.

23 luglio ore 21. Incontro “Vicende e segreti dell’arte pittorica” con la restauratrice e pittrice Giuliana Bordignon.

30 luglio ore 21. Presentazione di “I giardini della mente”, romanzo ambientato a Torino con una protagonista che perde la memoria. Con l’autrice Marlene Ravetti.

Serate osservative e cinema sotto le stelle al Planetario Infini.To.

3, 10 e 17 luglio. Serata Osservativa “Una terrazza sul cielo”

10, 11 e 12 agosto. Serata Osservativa “Perseidi, le lacrime di San Lorenzo”.

7, 14, 21 e 28 agosto. Cinema sotto le stelle.

“Siamo molto soddisfatti della rassegna di quest’anno - ha dichiarato la sindaca di Pino Torinese Alessandra Tosi - con tanti tipi di eventi diversi che coloreranno, e speriamo rinfrescheranno, le serate estive pinesi. Un’occasione per incontrarsi, stare insieme e condividere momenti tra musica, cinema, cibo e cultura. Invito i cittadini, ma anche i visitatori da tutto il Piemonte, a venire a scoprire gli eventi organizzati dalle associazioni locali nelle splendide cornici di Villa Grazia, del Planetario e di CasAmica”.

“A Pino Torinese, estate è sinonimo di eventi, incontri, cultura e intrattenimento- ha commentato l’assessora alla Cultura ed Eventi Elisa Pagliasso -. Grazie alle proposte delle associazioni e delle nostre realtà locali, il cartellone delle iniziative spazia da film a cene a tema, da concerti a karaoke senza dimenticare la letteratura e la divulgazione scientifica: serate per tutti i gusti e per tutte le età”.



