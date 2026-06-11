"Popoli in cammino per la pace" a Torino il 14 giugno

Ritrovarsi a Torino, domenica 14 giugno, in migliaia e di tante nazionalità, di culture e anche di fedi diverse, ma tutte e tutti con un unico e comune intento: quello di vivere insieme, gli uni accanto agli altri, una giornata gioiosa nel segno della pace e della fratellanza. A proporlo è “Popoli in cammino per la pace” che invita le persone a trascorrere una domenica di festa e di condivisione tra musiche, balli, giochi, incontri, visite guidate ai luoghi santi sociali torinesi e momenti spirituali.
Tra gli appuntamenti in programma nella mattinata di domenica, alle ore 10, il “Cammino sui passi dei Santi Sociali e nei luoghi della carità” del capoluogo piemontese, con la possibilità di visitare la Piccola Casa della Divina Provvidenza - Cottolengo (simbolo di cura per i più fragili), il Valdocco di Don Bosco (culla dell’opera salesiana), il Distretto sociale fondato dai marchesi Giulia e Carlo Tancredi di Barolo (oggi cittadella della solidarietà che ospita, tra le altre realtà impegnate nel sociale, la Pastorale diocesana dei migranti), i luoghi di Pier Giorgio Frassati (il Santo testimone di fede e impegno sociale), la Casa Madre dei Missionari della Consolata (congregazione fondata dal Santo Allamano), il Sermig Arsenale della Pace (ex fabbrica bellica trasformata in luogo di pace, accoglienza e solidarietà) e un importante centro torinese di cultura islamica, la Moschea della pace di corso Umbria.
La giornata è promossa dal Coordinamento Regionale Migrantes, l’organismo che riunisce e coordina tutti gli uffici di Pastorale migranti delle diocesi di Piemonte e Valle d’Aosta, in collaborazione con la Fondazione Migrantes. Il pellegrinaggio regionale dei migranti e delle comunità e cappellanie etniche è un appuntamento annuale a cui partecipano migliaia di persone di ogni nazionalità. La prima edizione si era svolta ad Oropa nel 2015, da allora ogni anno è ospitata in una diocesi diversa del Piemonte, lo scorso anno la meta era stata Saluzzo.
Il programma dettagliato e altre informazioni su “Popoli in cammino per la pace” sono disponibili sul sito web della Pastorale diocesana migranti all’indirizzo https://www.upmtorino.it/popoli-in-cammino-per-la-pace/ . Per partecipare alle visite ai luoghi dei Santi sociali è necessario iscriversi compilando il modulo al link bit.ly/14giugno26 .