Caos al concerto di Tiziano Ferro, tra carenza di indicazioni e steward impreparati

Caos al concerto di Tiziano Ferro all' Allianz Stadium di Torino, tra gente in coda per ore a causa della disorganizzazione dei promotori dell'evento e parcheggiatori abusivi. Ieri sera ha fatto tappa nel capoluogo piemontese il tour "Stadi 2026", del cantante originario di Latina.

Una serata all'insegna della musica, ma anche di disagi per le migliaia di fan accorsi da tutta Italia per vederlo. " Un'organizzazione pessima " denuncia uno degli spettatori. Tra i problemi principali la totale assenza di indicazioni per i vari settori, necessarie per permettersi di orientarsi data la grandezza dello stadio. Laddove erano presenti i cartelli, le scritte erano troppo piccole per essere viste da lontano, considerando le migliaia di persone presenti.

"Hanno poi concentrato - aggiunge un altro fan - moltissime persone all'ingresso principale, costringendoci in coda per moltissimo tempo prima di entrare". A questo si aggiunge l'impreparazione degli steward, "che non sapevano dove doveva andare la gente". "Abbiamo fatto la coda due volte - prosegue un altro spettatore - perché un addetto all'accoglienza ci ha indicato l'ingresso sbagliato".