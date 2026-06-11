Torino festeggia la Consolata: il 20 giugno corteo e messa per le vie della città

Come ogni anno Torino il 20 giugno festeggia Maria Consolatrice, detta Consolata, co-patrona della città insieme a San Giovanni Battista. Da sabato 13 giugno comincerà la novena, che precede la grande festa. Venerdì 19 giugno, giorno della vigilia, sono previste le Sante Messe in Santuario (alle ore 8, 9, 10.30, 12 e 18) ed il Santo Rosario alle 17.15.

Nuovo percorso

Il culmine delle celebrazioni sarà sabato 20 giugno, quando è prevista la tradizionale processione per le vie del centro di Torino e la messa presieduta dall'arcivescovo cardinale Roberto Repole. La giornata si aprirà con il quadro della Madonna collocato vicino all’ingresso maggiore del Santuario, segno che la Consolata accoglie quanti vengono a fare festa per Lei e con Lei. In giornata sono previste numerose funzioni religiose. Alle 20.30 partirà il solenne corteo religioso con la statua della Consolata per le vie del centro storico su un nuovo percorso: da via Consolata per via Giulio, corso Valdocco, via del Carmine, via Bligny, piazza Arbarello, corso Siccardi, via Santa Maria, via Monte di Pietà, via San Francesco d’Assisi, piazza Palazzo di Città, via Milano, via Corte d'Appello, piazza Savoia, via della Consolata e arrivo in piazza della Consolata per la benedizione finale.