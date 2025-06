Il Piemonte fa il triplete e si scalda per la Vuelta sognando il campionato del mondo [VIDEO]

Il chilometro zero della Vuelta sarà un omaggio al Campionissimo. Il grande giro di Spagna che sancirà la 'maglia roja' per l'edizione 2025 comincerà in Corso Casale, a fianco del Motovelodromo e all'altezza della statua dedicata a Fausto Coppi.





Il legame tra il Piemonte e la Vuelta

Un legame, quello tra Piemonte e Vuelta, che si trascina da decenni. Il primo a vincerla fu proprio un piemontese, il torinese Angelo Conterno, trionfatore nell’edizione del 1956. L’ultimo a riuscirci è stato Fabio Aru, oggi ambasciatore della Vuelta per l’Italia.

Quattro tappe che rappresentano una vetrina incredibile per la regione, la prima a ospitare la partenza di tre grandi giri negli ultimi anni. Con la Vuelta si stimano 190 paesi collegati con milioni di telespettatori che potranno ammirare in lungo e in largo le eccellenze delle terre di Coppi, Girardengo, ma anche Brunero, Balmanion, Ganna, Longo Borghini e Balsam.

La partenza il prossimo 23 di agosto

Si parte il 23 agosto con la Salida Oficial, lunga 189 km, che collegherà Torino con arrivo a Novara, passando per la Reggia di Venaria. Poi subito una tappa per scalatori che celebrerà la provincia di Cuneo con i 160 km tra Alba d Limone Piemonte. Un arrivo simbolico in un luogo che inaugurerà in estate il nuovo tunnel di Tenda. Terza tappa di 135 km tra San Maurizio Canavese e Ceres, per poi tornare suo monti con i 207 km tra Susa e Voiron, passando per Exilles, Cesana e Claviere.

Durante la conferenza di presentazione il presidente Cirio ha parlato con orgoglio di essere riuscito a fare il "triplete", con i tre grandi giri partiti dal Piemonte. E ora il sogno, rilevato dal governatore, è quello di organizzare in Piemonte e a Torino la settimana dei campionati del mondo di ciclismo.

Le dichiarazioni

“Ospitare la partenza ufficiale della Vuelta a España 2025 rappresenta per il Piemonte un’occasione straordinaria di visibilità globale e un riconoscimento al nostro impegno nel promuovere lo sport e il territorio – dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - Dopo il Giro d’Italia e il Tour de France, con questa tappa completiamo un percorso che conferma la nostra regione come polo internazionale di eccellenza ciclistica. Sarà un evento che unirà sport, cultura e turismo, capace di valorizzare le nostre bellezze naturali, storiche ed enogastronomiche, offrendo a milioni di spettatori nel mondo la possibilità di scoprire il Piemonte in tutta la sua unicità. Siamo pronti ad accogliere questa sfida con entusiasmo e professionalità, con l’obiettivo di garantire un’accoglienza che rispecchi la vera anima del nostro territorio”.

“Per la prima volta nella sua storia il prossimo 23 agosto la Vuelta a España attraverserà la città di Torino – afferma il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo - Dopo il Giro d’Italia e il Tour de France lo scorso anno, un altro grande appuntamento ciclistico di fama internazionale sceglie di fare tappa nella nostra città. Sarà un bellissimo momento di sport per ciclisti e appassionati ma anche un’impareggiabile vetrina per far ammirare la nostra città in tutto il mondo. Un’atmosfera di festa che vogliamo far vivere a tutta la città con eventi collaterali e di intrattenimento nei giorni che precederanno l’arrivo dei campioni delle due ruote”.

"La Vuelta 2025 rappresenta un’altra occasione straordinaria per valorizzare tutte le eccellenze del nostro territorio su scala internazionale – sottolinea l’assessore regionale allo Sport e al Turismo, Marina Chiarelli - Le immagini della corsa ciclistica raggiungeranno milioni di spettatori in tutto il mondo, offrendo una vetrina unica per le bellezze naturali, storiche e culturali del Piemonte. Questo grande evento sportivo sarà un potente strumento di promozione, rafforzando l’identità turistica della nostra regione e creando un legame diretto tra lo sport e la valorizzazione dei nostri territori. Il ciclismo è nel dna del Piemonte e ospitare la Vuelta dopo il Giro d’Italia e il Tour de France sarà un’ulteriore conferma di questa vocazione”.

“Siamo entusiasti di annunciare il passaggio della Vuelta a Torino e ci inorgoglisce ancora di più che il chilometro zero della tappa parta proprio dal Motovelodromo Fausto Coppi, un luogo simbolo della nostra tradizione ciclistica, recentemente riqualificato, che si conferma come un punto di riferimento non solo per gli appassionati delle due ruote ma per tutto il mondo sportivo - dichiara l'assessore allo Sport, Grandi Eventi e Turismo di Torino, Mimmo Carretta - Una scelta che testimonia il nostro impegno nel promuovere e arricchire di nuove storie luoghi storici della nostra città”

"Siamo molto soddisfatti dell'accoglienza che la Regione Piemonte ha riservato a La Vuelta dopo l'annuncio della partenza ufficiale - dice Javier Guillén, direttore de La Vuelta - Torino e tutte le città piemontesi che visiteremo avranno l'opportunità di vivere in prima persona lo spirito della Vuelta, non solo durante le quattro tappe, ma anche nei giorni che le precedono, quando la corsa inizia a farsi sentire in ogni angolo”.

La team presentation il 21 agosto

Giovedì 21 agosto a Torino, si terrà la team presentation, nella piazzetta Reale, tra Palazzo Reale e la Galleria Sabauda. Sul palco i 22 team partecipanti.