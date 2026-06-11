Azione, in Circoscrizione 6 Maria Piarulli aderisce al partito di Carlo Calenda

Azione continua il proprio percorso di crescita sul territorio torinese con l’adesione di Maria Piarulli, consigliera della Circoscrizione 6 della Città di Torino.



L’adesione è stata ufficializzata in occasione della recente presentazione ad Alessandria del libro di Carlo Calenda, importante momento di confronto politico che ha visto la partecipazione dei vertici nazionali e regionali di Azione. In tale contesto, Maria Piarulli ha avuto modo di confrontarsi con il segretario nazionale Carlo Calenda, il vicesegretario nazionale Ettore Rosato, la segretaria regionale Daniela Ruffino, il presidente regionale Giovanni Barosini e Sergio Bartoli, consigliere regionale del Piemonte e Coordinatore municipale provvisorio di Azione per la Città di Torino.



«Sono particolarmente lieto di dare il benvenuto a Maria Piarulli in Azione. La sua esperienza amministrativa, la conoscenza del territorio e l’impegno costante a favore dei cittadini rappresentano un importante valore aggiunto per il nostro progetto politico», dichiara Sergio Bartoli.



L’ingresso di Maria Piarulli conferma il crescente interesse che il progetto di Azione sta suscitando nella città di Torino, coinvolgendo amministratori, professionisti, rappresentanti del mondo associativo e cittadini che si riconoscono nei valori del riformismo, della competenza e della buona amministrazione.



Negli ultimi mesi il partito ha intensificato la propria presenza attraverso un costante lavoro di ascolto e confronto con le realtà locali, in stretta collaborazione con la segreteria regionale guidata da Daniela Ruffino e con i dirigenti piemontesi di Azione, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il radicamento per

costruire una proposta politica sempre più vicina alle esigenze delle comunità.



«L’adesione di Maria Piarulli rappresenta un valore aggiunto per Azione e conferma il crescente interesse verso il nostro progetto politico nella città di Torino», conclude Bartoli”.